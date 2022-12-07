Об этом сообщил журналист "Голоса Америки" Остап Ярыш.

Как указано на сайте сенатора Бена Кардина, резолюция:

осуждает Россию за совершение актов геноцида против Украины;

призывает Соединенные Штаты вместе с союзниками по НАТО и ЕС поддержать правительство Украины, чтобы предотвратить дальнейшие акты российского геноцида против украинского народа;

поддерживает трибуналы и международные уголовные расследования для привлечения российских политических лидеров и военного персонала к ответственности за агрессивную войну, военные преступления, преступления против человечности и геноцид

призывает президента применить санкции Магнитского в отношении лиц, ответственных или причастных к геноциду Российской Федерации в Украине.

"Преступления, совершенные против украинского народа во время незаконной и неспровоцированной войны Путина, противоречат многочисленным международным конвенциям и могут быть подведены только как геноцид, – сказал во время обсуждения член комитета, один из инициаторов резолюции, сенатор США от штата Мериленд демократ Бен Кардин. – Украинский народ продемонстрировал свою решительность и способность отражать продолжающиеся нападения, но невинные жертвы будут гибнуть, пока Россия не поймет последствия своих мерзких действий. Должна быть ответственность".

Соавтор резолюции, республиканец Джим Риш подчеркнул, что Путин своими действиями и словами дал четко понять, что его цель – уничтожить существование украинского народа.

"Я собственными глазами видел его жестокость в Ирпене и Киевской области, – сказал Риш. – Эта резолюция осуждает активный геноцид против украинского народа, призывает правительство США сотрудничать с нашими союзниками, чтобы предотвратить будущие акты геноцида, и поддерживает расследование, чтобы привлечь тех, кто совершил эти ужасные преступления, к ответственности. Мы должны и дальше делать все возможное, чтобы поддержать украинский народ в его борьбе за выживание".

Кроме соавторов, резолюцию поддержали 14 других сенаторов от обеих партий. Теперь документ готов к вынесению на голосование в сенате, хотя дать голосование за него еще не определено.

"В дальнейшем это зависит от лидера демократического большинства в сенате, сенатора Чака Шумера", – объяснили в комментарии для "Голоса Америки" в пресс-центре Джима Риша.

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