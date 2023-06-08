Комитет сената США поддержал проект резолюции, осуждающей похищение украинских детей в РФ и называющий действия Москвы геноцидом
Комитет сената США по международным отношениям единогласно поддержал проект резолюции, осуждающей незаконную депортацию украинских детей в Россию, а также называет действия РФ геноцидом против украинского народа
Об этом сообщает "Голос Америки".
Документ призывает сенат США признать правительство Российской Федерации под руководством Путина ответственным за неправомерное и незаконное похищение украинских детей, а также официально и решительно осудить эти действия. Кроме того, в тексте резолюции действия России в Украине названы геноцидом.
"Содействие незаконному усыновлению противоречит обязательствам России, которые она взяла на себя в соответствии с Конвенцией о геноциде и является геноцидом, – говорится в тексте. – РФ пытается уничтожить поколение украинских детей, тем самым подрывая способность Украины воспитывать следующие поколения украинских граждан и лидеров, а также восстанавливать свою страну после неспровоцированной войны, которую начала Россия. И делается это с целью уничтожения уникальных украинских языков, культуры, истории и идентичности".
Комитет принял решение о поддержке проекта резолюции единогласно во время заседания 8 июня. Теперь документ будет вынесен на голосование в сенате. Резолюция не требует подписи президента США, поскольку не требует никаких действий от исполнительной ветви власти, однако она свидетельствует о позиции законодательного органа США.
"Это решение было принято единогласно, потому что это действительно важная законодательная инициатива", – прокомментировал сенатор-демократ от штата Вирджиния Тим Кейн.
Если документ поддержит конгресс США, в будущем это поможет привлечь россиян к ответственности за преступления, совершенные в Украине.
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"Это лишь часть того, что делает Путин по поводу жестоких репрессий в Украине, – похищение детей из украинских семей и вывоз их в Россию. Как отец я даже не могу представить боль, которую причиняет родителям осознание того, что они могут больше никогда не увидеть своих детей. И это одна из причин, почему мы, как Соединенные Штаты, должны продолжать поддерживать Украину и убедиться, что они победят и смогут вернуть детей их родителям", – отметил сенатор-республиканец от штата Небраска Пит Рикеттс.
Автором резолюции выступил сенатор-демократ от штата Мичиган Гэри Чарльз. Всего под документом подписалось 8 сенаторов, среди которых и демократы, и республиканцы
- 17 марта Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест президента России Владимира Путина и уполномоченной по делам детей в РФ Марии Львовой-Беловой. Их подозревают в незаконной депортации украинского населения, в том числе детей.
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