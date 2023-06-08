Об этом сообщает "Голос Америки".

Документ призывает сенат США признать правительство Российской Федерации под руководством Путина ответственным за неправомерное и незаконное похищение украинских детей, а также официально и решительно осудить эти действия. Кроме того, в тексте резолюции действия России в Украине названы геноцидом.

"Содействие незаконному усыновлению противоречит обязательствам России, которые она взяла на себя в соответствии с Конвенцией о геноциде и является геноцидом, – говорится в тексте. – РФ пытается уничтожить поколение украинских детей, тем самым подрывая способность Украины воспитывать следующие поколения украинских граждан и лидеров, а также восстанавливать свою страну после неспровоцированной войны, которую начала Россия. И делается это с целью уничтожения уникальных украинских языков, культуры, истории и идентичности".

Комитет принял решение о поддержке проекта резолюции единогласно во время заседания 8 июня. Теперь документ будет вынесен на голосование в сенате. Резолюция не требует подписи президента США, поскольку не требует никаких действий от исполнительной ветви власти, однако она свидетельствует о позиции законодательного органа США.

"Это решение было принято единогласно, потому что это действительно важная законодательная инициатива", – прокомментировал сенатор-демократ от штата Вирджиния Тим Кейн.

Если документ поддержит конгресс США, в будущем это поможет привлечь россиян к ответственности за преступления, совершенные в Украине.

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"Это лишь часть того, что делает Путин по поводу жестоких репрессий в Украине, – похищение детей из украинских семей и вывоз их в Россию. Как отец я даже не могу представить боль, которую причиняет родителям осознание того, что они могут больше никогда не увидеть своих детей. И это одна из причин, почему мы, как Соединенные Штаты, должны продолжать поддерживать Украину и убедиться, что они победят и смогут вернуть детей их родителям", – отметил сенатор-республиканец от штата Небраска Пит Рикеттс.

Автором резолюции выступил сенатор-демократ от штата Мичиган Гэри Чарльз. Всего под документом подписалось 8 сенаторов, среди которых и демократы, и республиканцы