Об этом сообщает Голос Америки.

"Резолюция комитета призывает администрацию (принять решение, - ред.), но фактически Россия пока не определена как государство-спонсор терроризма", сказал сенатор Кунс.

Известно, что госдеп США вносит в список стран-спонсоров терроризма страны, которые, по мнению госсекретаря, неоднократно оказывали поддержку террористическим актам по всему миру.

Санкции, вводимые против таких государств, включают ограничения на получение помощи от США, запрет на экспорт и продажу продукции оборонного назначения, меры контроля над экспортом товаров двойного назначения, различные финансовые и другие ограничения.

В случае утверждения этого решения госсекретарем Россия окажется 5 страной в списке Госдепартамента, включающего Кубу, КНДР, Иран и Сирию.

В интервью Голосу Америки сенатор-республиканец Крис Кунс объяснил, что окончательное решение о признании России государством-спонсором терроризма на фоне войны вторжения в Украину должно одобрить администрация президента Джо Байдена.

Сенатор-республиканец от штата Айдахо Джеймс Риш в интервью Голосу Америки выразил убеждение, что на всеобщем голосовании в Сенате резолюция получит значительное количество голосов.

"Нет сомнений, что Россия во главе с Владимиром Путиным является государством-спонсором терроризма. То, что он сделал, приказав идти в Украину, было террористическим актом. Он военный преступник, и на нем лежит ответственность за каждое преступление, совершенное от его имени" , – подчеркнул политик.

15 апреля президент Украины обратился к президенту США с прямым призывом, чтобы Соединенные Штаты применили к России одну из самых мощных и дальновидных санкций в американском арсенале, признали РФ государством-спонсором терроризма.

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