Комитет Рады советует увеличить выплаты при рождении ребенка

Об этом в Facebook сообщила заместитель главы фракции "Слуга народа" в Верховной Раде народный депутат Евгения Кравчук.

"Из 5 альтернативных инициатив мы с коллегами выбрали депутатский законопроект от фракции " Слуга народа " 5585-1 (первый автор Даниил Гетманцев), предусматривающий существенное увеличение помощи при рождении ребенка", - подчеркнула она.

Кравчук отметила, что комитет внес уточнения, согласно которым прогрессивная шкала будет применяться с 1 января 2023 года: при рождении первого ребенка семья получит помощь на общую сумму 50 тыс. грн, второго - 100 тыс. грн, третьего - 150 тыс. грн.

Так с 1 января 2022 года все семьи при рождении ребенка будут получать 50 тыс. грн, а уже с 2023-го в увеличенном размере при рождении второго и третьего.

"Кроме того, возрастет и размер единовременной выплаты при рождении ребенка (средства, которые родители получат в первый платеж): на первого ребенка - 15 тыс. грн, на второго ребенка - 30 тыс. грн, на третьего и каждого следующего ребенка - 45 тыс. грн ", - отметила она.

Оставшуюся сумму семьи будут получать долями в течение 36 месяцев. Нардеп добавила, что государству, в частности Министерству финансов, понадобится определенное время на подготовку, ведь в полном объеме бюджета это будет стоить 12,3 млрд грн. "Однако надо понимать, что семьи нуждаются в государственной поддержке, а рост выплат может стать действенным инструментом для повышения рождаемости. Дальше дело за сессионным залом", - сказала она.

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