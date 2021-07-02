Комитет Рады решил забрать аккредитацию у журналистки Крат, которая напала на нардепа Потураева
Парламентский комитет по вопросам свободы слова решил лишить аккредитации в Верховную Раду журналистку Ирму Крат, которая накануне напала на депутата от "Слуги народа" Никиту Потураева
Об этом сообщила глава подкомитета по вопросам права граждан на информацию Татьяна Цыба в комментарии Укринформу .
"Комитет принял решение о лишении его аккредитации и осудил ее действия", - сказала Цыба.
- 1 июля журналистка Ирма Крат напала на народного депутата от "Слуги народа" Владимира Потураева из-за запуска в Украине рынка земли.
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