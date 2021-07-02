Комитет Рады решил забрать аккредитацию у журналистки Крат, которая напала на нардепа Потураева

Об этом сообщила глава подкомитета по вопросам права граждан на информацию Татьяна Цыба в комментарии Укринформу .



"Комитет принял решение о лишении его аккредитации и осудил ее действия", - сказала Цыба.

1 июля журналистка Ирма Крат напала на народного депутата от "Слуги народа" Владимира Потураева из-за запуска в Украине рынка земли.