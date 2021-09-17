Комитет Рады рекомендует парламенту принять законопроект об олигархах

Об этом сообщила заместитель председателя комитета Марьяна Безуглая в Facebook.



"Рассмотрели на комитете по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки антиолигархический законопроект ко второму чтению - рекомендовали парламенту принять в целом", - написала она.

Напомним, 1 июля Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект президента Владимира Зеленского об олигархах.

6 сентября народный депутат от фракции "Голос" Ярослав Железняк сообщил, что ко второму чтению нардепы подали 1 257 поправок к законопроекту .

По словам министра юстиции Дениса Малюськи, закон об олигархах в Украине вступит в полную силу через 6 месяцев после принятия.