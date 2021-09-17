Комитет Рады рекомендует парламенту принять законопроект об олигархах
Комитет по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки рекомендует Верховной Раде принять в целом законопроект о деолигархизации
Об этом сообщила заместитель председателя комитета Марьяна Безуглая в Facebook.
"Рассмотрели на комитете по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки антиолигархический законопроект ко второму чтению - рекомендовали парламенту принять в целом", - написала она.
- Напомним, 1 июля Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект президента Владимира Зеленского об олигархах.
- 6 сентября народный депутат от фракции "Голос" Ярослав Железняк сообщил, что ко второму чтению нардепы подали 1 257 поправок к законопроекту .
- По словам министра юстиции Дениса Малюськи, закон об олигархах в Украине вступит в полную силу через 6 месяцев после принятия.
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