Комитет Рады рекомендовал ужесточить наказание за принудительное выселение из жилья

Об этом сообщает информационное управление аппарата ВР.

Раде рекомендуют принять во втором чтении соответствующий законопроект №4333.

Согласно законопроекту незаконное выселение и вселение в жилище в Уголовном кодексе выделили в качестве квалифицированного и особо квалифицированного составов нарушения неприкосновенности жилища.

При подготовке документа ко второму чтению члены комитета учли предложения по уменьшению предела штрафа, а также системно согласовали размеры санкций за нарушение неприкосновенности жилища.

"Комитет принял решение рекомендовать Верховной Раде принять проект закона, принять его во втором чтении и в целом", - говорится в сообщении.

В редакции законопроекта к первому чтению записано, что незаконное выселение наказывается штрафом от 10 тыс. до 15 тыс. необлагаемых минимумов доходов граждан (170 тыс. - 255 тыс. грн) или лишением свободы на срок от трех до шести лет.

Если выселение совершили по предварительному сговору группой лиц или должностное лицо или с применением насилия / с угрозой его применения, за это грозил штраф от 255 тыс. до 425 тыс. грн или лишение свободы на срок от пяти до восьми лет.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb