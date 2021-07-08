Комитет Рады рекомендовал ужесточить наказание за принудительное выселение из жилья
Комитет по вопросам правоохранительной деятельности рекомендует Верховной Раде ужесточить наказание за принудительное выселение из жилья в Украине
Об этом сообщает информационное управление аппарата ВР.
Раде рекомендуют принять во втором чтении соответствующий законопроект №4333.
Согласно законопроекту незаконное выселение и вселение в жилище в Уголовном кодексе выделили в качестве квалифицированного и особо квалифицированного составов нарушения неприкосновенности жилища.
При подготовке документа ко второму чтению члены комитета учли предложения по уменьшению предела штрафа, а также системно согласовали размеры санкций за нарушение неприкосновенности жилища.
"Комитет принял решение рекомендовать Верховной Раде принять проект закона, принять его во втором чтении и в целом", - говорится в сообщении.
В редакции законопроекта к первому чтению записано, что незаконное выселение наказывается штрафом от 10 тыс. до 15 тыс. необлагаемых минимумов доходов граждан (170 тыс. - 255 тыс. грн) или лишением свободы на срок от трех до шести лет.
Если выселение совершили по предварительному сговору группой лиц или должностное лицо или с применением насилия / с угрозой его применения, за это грозил штраф от 255 тыс. до 425 тыс. грн или лишение свободы на срок от пяти до восьми лет.
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