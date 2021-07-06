Комитет Рады рекомендовал принять законопроект о введении электронной гривны

Об этом сообщает информационное управление аппарата ВР.

В Украине планируют запустить рынок виртуальных активов и ввести цифровую национальную валюту - "электронную гривну".

Документ предлагает добавить в Гражданский кодекс новый раздел о виртуальных активах, заменить термин "обращение виртуальных активов" на "оборот виртуальных активов".

Поэтому дополнениям ко второму чтению подверглись положения о компетенции органов государственной власти. Указано, что сорегуляторы области будут иметь четкие границы полномочий.

Ко второму чтению проекта поступило 493 поправки, из них 189 поправок учтены частично и редакционно. В доработке документа принимали участие представители Министерства цифровой трансформации и Национального банка.

"По результатам рассмотрения комитет рекомендует Верховной Раде принять законопроект о виртуальных активах (№3637) во втором чтении и в целом", - говорится в сообщении.

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