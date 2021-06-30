Комитет Рады рекомендовал принять за основу законопроект об олигархах

Соответствующее решение комитет принял во время своего заседания .

Следовательно, комитет рекомендовал нардепам принять проект закона за основу и сократить срок подготовки ко второму чтению.

Соответствующее решение поддержали 9 членов комитета, "против" проголосовали 4 нардепа и один воздержался.

Также члены комитета рекомендовали ВР отклонить три альтернативных законопроекта №№ 5599-1-5599-3.

Напомним, голова Верховной Рады Дмитрий Разумков подписал распоряжение о созыве 1 июля внеочередного заседания парламента по требованию президента Владимира Зеленского, где будут рассматривать ряд законопроектов, среди них - документ об олигархах .

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