Комитет Рады рекомендовал принять за основу новую редакцию закона о лекарствах

Об этом сообщает информационное управление аппарата ВР.

Как отмечается, принятие этого законопроекта будет означать утратившим силу действующий закон "О лекарственных средствах".

"Комитет принял решение рекомендовать Верховной Раде принять законопроект в первом чтении", - говорится в сообщении.

В проект прописаны требования к содержанию заявления на государственную регистрацию лекарственного средства, требования к досье, характеристики лекарств.

Законопроект предусматривает пятилетний срок действия госрегистрации препарата с возможностью дальнейшего продления этого срока на неограниченный период.

Также определяются правила рекламирования лекарств.

Документ предусматривает, что назначение лекарств осуществляется объективно, без воздействия прямых и косвенных финансовых стимулов; бесплатные образцы лекарств предоставляются с соблюдением публичных ограничений и только для ознакомления с новыми препаратами, получения опыта их использования.

Также в проект прописаны прозрачные механизмы надзора и контроля в сфере обращения лекарств и ответственности лиц за нарушение законодательства.

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