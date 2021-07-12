Комитет Рады рекомендовал принять за основу новую редакцию закона о лекарствах
Комитет по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования рекомендовал Верховной Раде принять в первом чтении новую редакцию закона о лекарствах для борьбы с их подделкой
Об этом сообщает информационное управление аппарата ВР.
Как отмечается, принятие этого законопроекта будет означать утратившим силу действующий закон "О лекарственных средствах".
"Комитет принял решение рекомендовать Верховной Раде принять законопроект в первом чтении", - говорится в сообщении.
В проект прописаны требования к содержанию заявления на государственную регистрацию лекарственного средства, требования к досье, характеристики лекарств.
Законопроект предусматривает пятилетний срок действия госрегистрации препарата с возможностью дальнейшего продления этого срока на неограниченный период.
Также определяются правила рекламирования лекарств.
Документ предусматривает, что назначение лекарств осуществляется объективно, без воздействия прямых и косвенных финансовых стимулов; бесплатные образцы лекарств предоставляются с соблюдением публичных ограничений и только для ознакомления с новыми препаратами, получения опыта их использования.
Также в проект прописаны прозрачные механизмы надзора и контроля в сфере обращения лекарств и ответственности лиц за нарушение законодательства.
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