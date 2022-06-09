Комитет Рады рекомендовал отменить льготы на растаможку с 1 июля

Об этом сообщил заместитель главы комитета по финансам, налоговой и таможенной политике Ярослав Железняк в телеграмм.

"Комитет поддержал законопроект #7418 – законопроект Кабина: 19 "за", четверо "удержались", – написал он.

Комитет рекомендовал парламенту принять этот проект закона за основу и в целом. Голосование в Раде планируется на следующей неделе, отметил депутат.

Железняк добавил, что законопроект предполагает возврат пошлины и НДС на импортные товары, в том числе – авто. Отмена льгот по ввозу автомобилей из Европы предлагается с 1 июля.



"Для всех авто (кроме идущих на нужды ВСУ) отменяется льгота НДС и пошлины, акциз с 1 июля.

Параллельно Кабмин разрабатывает новый закон об упрощенном растаможивании авто через Действие", - отметил нардеп.

Напомним, депутаты накануне зарегистрировали несколько альернативных законопроектов, предлагающих частичную отмену льготного ввоза авто из Европы.

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