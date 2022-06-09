Комитет Рады рекомендовал отменить льготы на растаможку с 1 июля
Финансовый комитет парламента настаивает на отмене льгот на растаможку с 1 июля, хотя депутаты предлагали несколько альтернативных законопроектов о частичной отмене таких льгот
Об этом сообщил заместитель главы комитета по финансам, налоговой и таможенной политике Ярослав Железняк в телеграмм.
"Комитет поддержал законопроект #7418 – законопроект Кабина: 19 "за", четверо "удержались", – написал он.
Комитет рекомендовал парламенту принять этот проект закона за основу и в целом. Голосование в Раде планируется на следующей неделе, отметил депутат.
Железняк добавил, что законопроект предполагает возврат пошлины и НДС на импортные товары, в том числе – авто. Отмена льгот по ввозу автомобилей из Европы предлагается с 1 июля.
"Для всех авто (кроме идущих на нужды ВСУ) отменяется льгота НДС и пошлины, акциз с 1 июля.
Параллельно Кабмин разрабатывает новый закон об упрощенном растаможивании авто через Действие", - отметил нардеп.
Напомним, депутаты накануне зарегистрировали несколько альернативных законопроектов, предлагающих частичную отмену льготного ввоза авто из Европы.
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