Комитет Рады рекомендовал окончательно запретить курение е-сигарет в общественных местах
Комитет по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования рекомендовал принять во втором чтении законопроект №4358 о запрете курения электронных сигарет в общественных местах
Об этом сообщает информационное управление аппарата ВР.
Так, документ дает определение ряда терминов: бездымный табачное изделие, электронная сигарета, новейший табачное изделие, жидкости используемых в электронных сигаретах.
Законопроектом устанавливаются требования для производства и реализации табачной продукции, электронных сигарет, бездымных табачных изделий по:
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содержания вредных веществ;
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оформление упаковки, в частности, медицинских предупреждений потребителей;
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ограничения реализации (продажи) и употребление;
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рекламирования.
В документе прописана ответственность за нарушение установленных норм.
К законопроекту ко второму чтению подали 515 поправок, из которых 77 предлагается учесть полностью и 10 - частично, а остальные поправок - отклонить.
Комитет предположил, что размер штрафов устанавливается в зависимости от минимального прожиточного минимума, а не в виде фиксированной суммы.
"Члены комитета утвердили сравнительную таблицу к законопроекту и приняли решение рекомендовать Верховной Раде принять законопроект во втором чтении", - говорится в сообщении.
- Напомним, Рада приняла за основу этот законопроект в начале июня.
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