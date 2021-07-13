Комитет Рады рекомендовал окончательно запретить курение е-сигарет в общественных местах

Об этом сообщает информационное управление аппарата ВР.

Так, документ дает определение ряда терминов: бездымный табачное изделие, электронная сигарета, новейший табачное изделие, жидкости используемых в электронных сигаретах.

Законопроектом устанавливаются требования для производства и реализации табачной продукции, электронных сигарет, бездымных табачных изделий по:

содержания вредных веществ;

оформление упаковки, в частности, медицинских предупреждений потребителей;

ограничения реализации (продажи) и употребление;

рекламирования.

В документе прописана ответственность за нарушение установленных норм.

К законопроекту ко второму чтению подали 515 поправок, из которых 77 предлагается учесть полностью и 10 - частично, а остальные поправок - отклонить.

Комитет предположил, что размер штрафов устанавливается в зависимости от минимального прожиточного минимума, а не в виде фиксированной суммы.

"Члены комитета утвердили сравнительную таблицу к законопроекту и приняли решение рекомендовать Верховной Раде принять законопроект во втором чтении", - говорится в сообщении.

Напомним, Рада приняла за основу этот законопроект в начале июня.

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