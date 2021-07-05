Комитет Рады рекомендовал окончательно одобрить законопроект о запрете продажи лекарств детям

Об этом сообщает информационное управление Аппарата Рады.

"Во время подготовки ко второму чтению народными депутатами было внесено 18 поправок и предложений, из которых предлагается учесть 10 поправок и 8 - отклонить. Комитет рекомендует принять законопроект во втором чтении и в целом в редакции, предложенной комитетом с необходимой технико-юридическим доработкой", - говорится в сообщении.

Законопроект предлагает запретить продажу (реализацию, отпуск) аптечными учреждениями лекарств лицам в возрасте до 14 лет.

Напомним, в начале июня Рада приняла этот законопроект за основу.

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