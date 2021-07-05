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Комитет Рады рекомендовал окончательно одобрить законопроект о запрете продажи лекарств детям

5 июля, 2021 понедельник
19:01
Здоровье лекарства

Комитет по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования рекомендовал Верховной Раде окончательно запретить продажу лекарственных средств детям до 14 лет

Об этом сообщает информационное управление Аппарата Рады.

"Во время подготовки ко второму чтению народными депутатами было внесено 18 поправок и предложений, из которых предлагается учесть 10 поправок и 8 - отклонить. Комитет рекомендует принять законопроект во втором чтении и в целом в редакции, предложенной комитетом с необходимой технико-юридическим доработкой", - говорится в сообщении.

Законопроект предлагает запретить продажу (реализацию, отпуск) аптечными учреждениями лекарств лицам в возрасте до 14 лет.

  • Напомним, в начале июня Рада приняла этот законопроект за основу.

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Общество
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