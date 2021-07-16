Комитет Рады рекомендовал назначить Монастырского главой МВД

Об этом сообщает Укринформ.



Решение о поддержке кандидатуры Монастырского члены комитета приняли на заседании утром 16 июля.



За то, чтобы рекомендовать Раде назначить Монастырского министром внутренних дел, проголосовали 18 членов комитета.

Напомним, ранее Арсен Аваков, который возглавлял МВД с 2014 года, подал в отставку.

Рада приняла отставку Авакова.