Львов Главная
ru ua
Львов Главная
Коронавирус
Война с Россией
Главная Общество Комитет Рады рекомендовал назначить Монастырского главой МВД

Комитет Рады рекомендовал назначить Монастырского главой МВД

16 июля, 2021 пятница
10:37
Общество Денис Монастирский

Комитет Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности поддержал представление премьер-министра Дениса Шмыгаля о назначении Дениса Монастырского министром внутренних дел

Об этом сообщает Укринформ.

Решение о поддержке кандидатуры Монастырского члены комитета приняли на заседании утром 16 июля.

За то, чтобы рекомендовать Раде назначить Монастырского министром внутренних дел, проголосовали 18 членов комитета.

  • Напомним, ранее Арсен Аваков, который возглавлял МВД с 2014 года, подал в отставку.
  • Рада приняла отставку Авакова.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb
Новости
Верховная Рада
Читайте также:
Арсен Аваков
14 июля, 2021 среда
Зеленскому сказали, что задержание нардепов-"слуг" под воздействием наркотиков является спецоперацией полиции, - СМИ об отставке Авакова
Іван Редкач
15 июля, 2021 четверг
Скандальный украинский боксер назвал Ломаченко "бывшей девушкой" Лопеса
Конор Макгрегор
14 июля, 2021 среда
Макгрегора отстранили от боев UFC
Киев
+32
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 27.12
    Покупка 27.12
    Продажа 27.34
  • EUR
    Покупка 31.96
    Продажа 32.34
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2021, пятница
16 июля
15:15
"Барселона" окончательно решила избавиться от своего самого дорогого футболиста
15:14
Вакцина от Pfizer дает в 10 раз больше антител, чем CoronaVac, - ученые
15:05
В Украине объявили чрезвычайный уровень пожарной опасности
15:04
На севере Польши в ДТП погиб 34-летний украинец
15:00
Россия четвертый день подряд бьет рекорды смертности от COVID-19
14:49
Гранаты, патроны, тротил, гексоген: в Одесской и Запорожской областях СБУ нашла четыре схрона с боеприпасами
14:47
Рада может собраться на внеочередное заседание 20 июля, - Разумков
14:44
2 млн доз вакцины от Moderna должны прибыть 18 июля, - Ляшко
14:44
В Токио загадочно исчез один из олимпийцев
14:25
В Днепре активистку избили в подъезде собственного дома
14:20
снайпер
Оккупанты на Донбассе содержат значительное количество снайперов на передовых позициях, - разведка
14:17
В России под Томском исчез с радаров пассажирский самолет с 17 людьми на борту
14:14
рада голосование
Рада приняла закон об основах национального сопротивления
14:12
Обманули вкладчиков на 250 млн грн: в Украине заблокировали финансовую пирамиду
14:09
Стало известно, в каком объеме в Украине покажут Олимпиаду-2020
13:57
МВФ
МВФ ожидает больше прогресса от украинской власти для выделения транша
13:56
Тимофей Милованов
Украина дополнительно получит от МВФ $ 2,7 млрд, - Милованов
13:54
ВСУ
Рада одобрила законопроект об увеличении численности ВСУ
13:52
Пенсионная реформа. Как Украина меняла систему поддержки людей почтенного возраста
13:47
Александр Тупицкий
Тупицкого объявили о подозрении во вмешательстве в систему Госказначейства
13:43
Роналду сообщил "Ювентусу" о своем решении относительно будущего в клубе
13:37
Даниш Сидики
В Афганистане от нападения талибов погиб лауреат Пулицеровской премии
13:33
жара
Самая теплая ночь за 141 год: в Киеве обновлен очередной температурный рекорд
13:32
Рада разрешила продажу арестованного имущества через онлайн-аукционы
13:23
Россия перебросила на Донбасс
На оккупированную Луганщину прибывают колонны российской военной техники, - правозащитник
13:06
Нестор Шуфрич
Расстрел Майдана: экс-беркутовец 13 раз звонил нардепу Шуфрича 18-20 февраля, - прокурор
12:47
ВСП
Три фракции заблокировали подписание закона о Высшем совете правосудия
12:46
Денис Шмигаль
Шмыгаль назвал страны, которые согласились признать украинские COVID-сертификаты
12:44
Конор Макгрегор
Макгрегор заявил, что после операции превратился в терминатора
12:37
Виктор Орбан
Венгрия будет предлагать третью дозу вакцины от COVID-19 - Орбан
12:32
Благодаря годовым тарифам украинцы не почувствуют прыжки цены на газ в отопительный сезон, - Шмыгаль
12:23
Денис Монастирский
Рада назначила нового министра внутренних дел
12:02
сборная Украины
После Евро-2020 подорожали сразу 5 футболистов сборной Украины
12:01
вакцина
В двух городах Полтавщины 18 июля всех желающих будут вакцинировать препаратом Pfizer
11:57
Аmazon
Минцифры начало сотрудничество с Аmazon: что оно даст
11:47
В Беларуси режим пришел с обысками к журналистам "Белсата" и "Радыё Свабода": есть задержанные
11:42
Денис Шмигаль
Кабмин не намерен сокращать применение украинского языка, - Шмыгаль
11:35
Тренер Фьюри объяснил, почему у Усика нет шансов против Джошуа
11:34
Госпродпотребслужба отменила многомиллионный штраф Новой почте
11:26
Офис генпрокурора
Офис генпрокурора зафиксировал почти 30 тыс. преступлений РФ против Украины за время войны
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу adv@espreso.tv. Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2021 ESPRESO.TV