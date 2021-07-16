Комитет Рады рекомендовал назначить Монастырского главой МВД
Комитет Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности поддержал представление премьер-министра Дениса Шмыгаля о назначении Дениса Монастырского министром внутренних дел
Об этом сообщает Укринформ.
Решение о поддержке кандидатуры Монастырского члены комитета приняли на заседании утром 16 июля.
За то, чтобы рекомендовать Раде назначить Монастырского министром внутренних дел, проголосовали 18 членов комитета.
- Напомним, ранее Арсен Аваков, который возглавлял МВД с 2014 года, подал в отставку.
- Рада приняла отставку Авакова.
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