Комитет Рады рекомендовал Комиссии по стандартам языка сложить полномочия из-за идеи переименовать Запорожье
После скандального предложения переименовать Запорожье Национальная комиссия по стандартам языка должна сложить полномочия, чтобы не дискредитировать государство
Такое решение принял Комитет Верховной Рады по организации государственной власти, местного самоуправления регионального развития и градостроительства, - рассказал нардеп Роман Лозинский в комментарии одному из украинских изданий.
Опираясь на замечания МОН, Минкульта, Минцифры и Института нацпамяти, Комитет принял признать работу Нацкомиссии неудовлетворительной, а также рекомендовать министру образования и науки Оксену Лисовому, который координирует работу Комиссии, осуществить комплексную проверку качества ее работы.
Также Комитет рекомендовал членам Нацкомиссии подать заявления о сложении полномочий "в связи с дискредитацией авторитета государства и неудовлетворительной реализацией требований закона "Об осуждении и запрещении пропаганды российской имперской политики в Украине и деколонизации топонимии".
Предложение переименовать Запорожье
22 июня Национальная комиссия по стандартам государственного языка, центральный орган исполнительной власти, рекомендовала рассмотреть переименование города Запоріжжя в Запорожжя.
Предложение подвергли критике языковой омбудсмен Тарас Креминь и глава МОН Оксен Лисовый. По словам последнего, комиссия вышла за пределы своих полномочий .
На это глава Национальной комиссии по стандартам государственного языка Владимир Мозгунов сказал, что решения комиссии носят рекомендательный характер .
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
36.68
Покупка 36.68Продажа 37.41
-
EUR
Покупка 40.87Продажа 41.81
- Актуальное
- Важное