Такое решение принял Комитет Верховной Рады по организации государственной власти, местного самоуправления регионального развития и градостроительства, - рассказал нардеп Роман Лозинский в комментарии одному из украинских изданий.

Опираясь на замечания МОН, Минкульта, Минцифры и Института нацпамяти, Комитет принял признать работу Нацкомиссии неудовлетворительной, а также рекомендовать министру образования и науки Оксену Лисовому, который координирует работу Комиссии, осуществить комплексную проверку качества ее работы.

Также Комитет рекомендовал членам Нацкомиссии подать заявления о сложении полномочий "в связи с дискредитацией авторитета государства и неудовлетворительной реализацией требований закона "Об осуждении и запрещении пропаганды российской имперской политики в Украине и деколонизации топонимии".

Предложение переименовать Запорожье

22 июня Национальная комиссия по стандартам государственного языка, центральный орган исполнительной власти, рекомендовала рассмотреть переименование города Запоріжжя в Запорожжя.

Предложение подвергли критике языковой омбудсмен Тарас Креминь и глава МОН Оксен Лисовый. По словам последнего, комиссия вышла за пределы своих полномочий .

На это глава Национальной комиссии по стандартам государственного языка Владимир Мозгунов сказал, что решения комиссии носят рекомендательный характер .