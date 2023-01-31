Главная English Львов Таблоид
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная война с Россией Комитет Рады предлагает обратиться к международному сообществу с требованием бойкота участия спортсменов из РФ и Белоруссии на Олимпиаде

Комитет Рады предлагает обратиться к международному сообществу с требованием бойкота участия спортсменов из РФ и Белоруссии на Олимпиаде

31 января, 2023 вторник
02:17
война с Россией

Депутаты выступили против участия атлетов из РФ и Беларуси на Олимпиаду и предлагают Верховной Раде обратиться в парламенты стран мира, МОК, национальные олимпийские комитеты и международные спортивные федерации.

Об этом говорится в заявлении комитета Верховной Рады по молодежи и спорту.

"Похоже, что и президент Бах, и большинство членов Исполнительного комитета Международного олимпийского комитета забыли и о ценностях олимпизма, и о гуманистических идеалах, заложенных в Олимпийской хартии, основателем современного олимпийского движения Пьером де Кубертеном. Или пропаганда, обстрелов и убийств, радостно поддерживаемых российским спортом, – это и есть новые идеалы современного олимпийского движения?!", - говорится в заявлении.

Депутаты подчеркнули, что России и Беларуси спорт не существует вне политики – он является ее продолжением:

"Эти страны-террористы склонны любым способом создавать ложное представление о настоящей цели своей политики, используя спортсменов, как идеологическое оружие для реализации своей людоеносной пропаганды, усиления боевого духа российской армии и зомбированного российского народа и влияния на решение других государств по поддержке Украины в борьбе за свою свободу, независимость и европейский выбор».

С началом полномасштабной войны против Украины двери мирового спорта перед лицом России и Белоруссии закрылись. И они должны быть закрыты и дальше. Ведь спорт – это вековое достояние цивилизованного мира, частью которого Россия и Белоруссия перестали быть:

"Не почувствовать сладкий вкус победы на высоких международных пьедесталах, а отведать все радости изгнания и изоляции вместе со своими странами-террористами – вот чего действительно заслуживают российские и белорусские атлеты. Да и вообще, зачем им международный спорт, Олимпиада мир, который они постоянно так искренне проклинают?!Ни о какой нейтральности не может идти и речи, пока враг продолжает войну, цель которой – геноцид украинского народа. …Ирпеня и Бучи… Мариуполя и Херсона…Бахмута и Соледара…"

Последние события в международных спортивных кругах, заявления Международного олимпийского комитета и Олимпийского совета Азии являются поруганием над памятью сотен тысяч украинских граждан, погибших во время полномасштабного вторжения:

Сегодня украинские спортсмены с оружием в руках защищают своих родных и Родину от рашистов. От пуль и снарядов уже погибли более 220 украинских спортсменов. спортсменами, учеными, врачами, учителями и просто честными, искренними и трудолюбивыми гражданами своей страны. Сейчас мы видим как шаг за шагом российская и белорусская пропаганда пытаются проникнуть наружу, на международные соревнования".

Само появление российских и белорусских спортсменов на спортивных соревнованиях высочайшего уровня является сигналом для международного сообщества, демонстрирующим постепенное принятие миром российской агрессии против Украины.

"Мы не можем этого допустить! Именно поэтому мы выступаем категорически против таких инициатив и вносим предложение об обращении Верховной Рады Украины в парламенты стран мира, Международный олимпийский комитет, национальные олимпийские комитеты и международные спортивные федерации. Мы также выступаем против бойкота участия украинских спортсменов в Олимпийских играх, поскольку становиться на путь бойкота – это проявить слабость и отдать международную спортивную трибуну убийцам, террористам и насильникам».

Депутаты отмечают, что будут отстаивать позицию о полной и безусловной изоляции агрессора, в том числе и полном запрете участия российских и белорусских спортсменов в международных спортивных соревнованиях, в том числе в Олимпийских играх, до завершения вооруженной агрессии российской федерации против Украины, включая со всей территории Украины и решение вопроса компенсации российской федерацией причиненного Украине ущерба.

  • Напомним, 27 января глава МОК Томас Бах заявил, что выступает за участие россиян и белорусов в Олимпиаде-2024 , даже несмотря на угрозы Украины бойкотировать Игры.
  • 29 января президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что написал письмо лидеру Франции Эмманюэлю Макрону из-за возможного допуска россиян на Олимпиаду-2024 в Париже.
  • 30 января советник главы Офиса президента Михаил Подоляк назвал МОК , выступающего за участие россиян и белорусов в Олимпиаде-2024, промоутером войны РФ против Украины.
  • Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил , что в случае допуска россиян к Олимпиаде-2024, на Играх в Париже смогут выступить представители армии РФ.
  • Владимир Кличко заявил , что восстановление российских и белорусских спортсменов на Олимпийских Играх – это "измена олимпийского духа" и "монументальная ошибка". Он отметил, что сегодня оккупанты являются "олимпийскими чемпионами по преступлениям против мирного населения и отметил, что допуск захватчиков к соревнованию сделает Баха "соучастником этой отвратительной войны".
  • В МОК ответили на критику со стороны украинской власти и спортивного сообщества, назвав ее "клеветой".

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Верховная Рада
Читайте также:
Єнс Столтенберг
30 января, 2023 понедельник
Столтенберг призвал Южную Корею усилить военную поддержку Украины
Дмитро Пєсков
30 января, 2023 понедельник
В Кремле отреагировали на слова Джонсона об угрозах ракетным ударом от Путина
Пентагон
30 января, 2023 понедельник
С Россией в списке: в Пентагоне назвали страны, армии которых являются боевой силой наивысшего уровня
Киев
-2°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 39.86
    Покупка 39.86
    Продажа 40.54
  • EUR
    Покупка 42.53
    Продажа 43.5
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2023, вторник
31 января
03:12
Парламент Канады признал ЧВК Вагнера террористической организацией. Направил постановление правительства
02:44
"Украина получает вооружение, что вскоре будет иметь решающее значение": Белый дом прокомментировал слова Байдена о F-16 для ВСУ
01:49
Более 60 Bradley отбыли из США в Украину, - Пентагон
01:21
Теракт в Пакистане: в Пешаваре в результате взрыва в мечети погибли 59 человек
00:53
Байден сказал "нет". Президент США высказался по поводу поставки Украине F-16
00:25
В МОК ответили на критику из-за возможного допуска спортсменов из РФ и Беларуси к Олимпиаде
00:01
"Как можно скорее": Норвегия назвала вероятные сроки передачи Украине своих танков Leopard 2
2023, понедельник
30 января
23:57
Увел самолет от поселка: в бою погиб кавалер орденов Хмельницкого майор Даниил Мурашко
23:25
Свет у киевлян в среднем есть 80% времени, - YASNO
23:03
"Россияне - чемпионы по изнасилованию женщин": Владимир Кличко призвал президента МОК Баха не допускать спортсменов РФ и Беларуси к Олимпиаде
22:19
Олег Николенко
Взрывы на объектах Ирана: МИД Украины заявило, что не знает причин и напомнило Тегерану персидскую народную мудрость
22:06
Аналитика
Сергей Згурец
Польша может передать Украине одну эскадрилью истребителей F-16. Колонка Сергея Згурца
22:00
Эксклюзив
Китай не готов к войне против США, - эксперт-международник Куса
21:52
"Ничто не исключается": Макрон допустил предоставление Украине истребителей и назвал возможные условия
21:47
Зерно, артиллерия и спортивные санкции: Зеленский провел переговоры с премьером Дании
21:25
Полномочия Столтенберга на посту генсека НАТО могут быть продлены на фоне продолжающейся войны России против Украины, - Politico
21:16
Блинкен и Нетаньяху обсудили в Иерусалиме оказание поддержки Украине и меры противодействия Ирану
21:14
Обновлено
Александр Трухин
Нардеп Трухин не пришел на заседание суда, потому что "укрепляет обороноспособность страны за границей"
21:12
Виктория Сюмар объявила сбор средств на комплекс БПЛА "Посейдон" для артиллеристов 43-й бригады, половину оплатит Фонд Порошенко
21:00
Обзор
Путин угрожал Джонсону ракетой "за минуту", Зеленский подгоняет Запад, Россию спасает "архитектор войны". Мировые СМИ об Украине 30 января
20:57
ЛНР
Кремль недоволен гауляйтерами Луганщины из-за провала мобилизации, - Центр нацсопротивления
20:49
Эксклюзив
Тяга Путина к символизму, чтобы в феврале осуществить повторное наступление, может сыграть злую шутку с РФ, - военный эксперт Жданов
20:25
Эксклюзив
Чехия стала первой страной, где на президентских выборах украинская тема была одной из ключевых в определении симпатий избирателей, - журналист Хотин
20:16
Ракетный удар по многоэтажке в Днепре 14 января: непознанными остаются 2 фрагмента тел
20:02
OPINION
Медведчук из Москвы судится с Минкультом за землю
20:01
Эксклюзив
РФ лжет о массовой мобилизации в ВСУ на освобожденных территориях, предположительно, готовясь мобилизовать людей в оккупации, - депутат Запорожского райсовета Сысоева
20:00
Обзор
Победные новости 341-го дня войны: десантники отразили штурм возле Марьинки, а в Польше заговорили о передаче истребителей F-16
19:48
Франция и Австралия будут совместно производить для Украины 155-мм снаряды
19:46
Минобороны обсудило поставки оружия для ВСУ с производителем боевых дронов Switchblade
19:15
В районе Каховки россияне запрещают обучать детей по украинской программе и угрожают вывезти их в РФ, – Генштаб
19:12
Британские танки Challenger 2 прибудут в Украину к лету, - глава минобороны Уоллес
19:07
Эксклюзив
Если революция в Иране победит, то решатся проблемы и дронов, и ядерной программы, и террористических группировок в регионе, - иранский обозреватель
18:54
С июля прошлого года визы для въезда в Украину получили 12 россиян, - ГПСУ
18:43
Эксклюзив
Сейчас нет причин форсировать конкурс на директора НАБУ, - глава общественного совета при НАПК
18:41
ЕС представит 10-й пакет санкций в отношении России примерно через две недели, - Йозвяк
18:22
Акции Raiffeisen Bank International упали на 6% после украинских санкций в отношении его российской "дочки"
18:22
Шмыгаль анонсировал обновление в системе закупок для армии с обязательной публикацией цен на продукты и товары
18:10
Президент Хорватии Миланович заявил, что "Крым больше никогда не будет Украиной"
18:07
Россияне обстреляли Курахово на Донбассе, ранен человек
18:03
Юрий Бойко
Шмыгаль не обнаружил достаточно оснований, чтобы лишить экслидера ОПЗЖ Бойко звания Героя
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV