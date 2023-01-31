Об этом говорится в заявлении комитета Верховной Рады по молодежи и спорту.

"Похоже, что и президент Бах, и большинство членов Исполнительного комитета Международного олимпийского комитета забыли и о ценностях олимпизма, и о гуманистических идеалах, заложенных в Олимпийской хартии, основателем современного олимпийского движения Пьером де Кубертеном. Или пропаганда, обстрелов и убийств, радостно поддерживаемых российским спортом, – это и есть новые идеалы современного олимпийского движения?!", - говорится в заявлении.

Депутаты подчеркнули, что России и Беларуси спорт не существует вне политики – он является ее продолжением:

"Эти страны-террористы склонны любым способом создавать ложное представление о настоящей цели своей политики, используя спортсменов, как идеологическое оружие для реализации своей людоеносной пропаганды, усиления боевого духа российской армии и зомбированного российского народа и влияния на решение других государств по поддержке Украины в борьбе за свою свободу, независимость и европейский выбор».

С началом полномасштабной войны против Украины двери мирового спорта перед лицом России и Белоруссии закрылись. И они должны быть закрыты и дальше. Ведь спорт – это вековое достояние цивилизованного мира, частью которого Россия и Белоруссия перестали быть:

"Не почувствовать сладкий вкус победы на высоких международных пьедесталах, а отведать все радости изгнания и изоляции вместе со своими странами-террористами – вот чего действительно заслуживают российские и белорусские атлеты. Да и вообще, зачем им международный спорт, Олимпиада мир, который они постоянно так искренне проклинают?!Ни о какой нейтральности не может идти и речи, пока враг продолжает войну, цель которой – геноцид украинского народа. …Ирпеня и Бучи… Мариуполя и Херсона…Бахмута и Соледара…"

Последние события в международных спортивных кругах, заявления Международного олимпийского комитета и Олимпийского совета Азии являются поруганием над памятью сотен тысяч украинских граждан, погибших во время полномасштабного вторжения:

Сегодня украинские спортсмены с оружием в руках защищают своих родных и Родину от рашистов. От пуль и снарядов уже погибли более 220 украинских спортсменов. спортсменами, учеными, врачами, учителями и просто честными, искренними и трудолюбивыми гражданами своей страны. Сейчас мы видим как шаг за шагом российская и белорусская пропаганда пытаются проникнуть наружу, на международные соревнования".

Само появление российских и белорусских спортсменов на спортивных соревнованиях высочайшего уровня является сигналом для международного сообщества, демонстрирующим постепенное принятие миром российской агрессии против Украины.

"Мы не можем этого допустить! Именно поэтому мы выступаем категорически против таких инициатив и вносим предложение об обращении Верховной Рады Украины в парламенты стран мира, Международный олимпийский комитет, национальные олимпийские комитеты и международные спортивные федерации. Мы также выступаем против бойкота участия украинских спортсменов в Олимпийских играх, поскольку становиться на путь бойкота – это проявить слабость и отдать международную спортивную трибуну убийцам, террористам и насильникам».

Депутаты отмечают, что будут отстаивать позицию о полной и безусловной изоляции агрессора, в том числе и полном запрете участия российских и белорусских спортсменов в международных спортивных соревнованиях, в том числе в Олимпийских играх, до завершения вооруженной агрессии российской федерации против Украины, включая со всей территории Украины и решение вопроса компенсации российской федерацией причиненного Украине ущерба.

Напомним, 27 января глава МОК Томас Бах заявил, что выступает за участие россиян и белорусов в Олимпиаде-2024 , даже несмотря на угрозы Украины бойкотировать Игры.

29 января президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что написал письмо лидеру Франции Эмманюэлю Макрону из-за возможного допуска россиян на Олимпиаду-2024 в Париже.

30 января советник главы Офиса президента Михаил Подоляк назвал МОК , выступающего за участие россиян и белорусов в Олимпиаде-2024, промоутером войны РФ против Украины.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил , что в случае допуска россиян к Олимпиаде-2024, на Играх в Париже смогут выступить представители армии РФ.

Владимир Кличко заявил , что восстановление российских и белорусских спортсменов на Олимпийских Играх – это "измена олимпийского духа" и "монументальная ошибка". Он отметил, что сегодня оккупанты являются "олимпийскими чемпионами по преступлениям против мирного населения и отметил, что допуск захватчиков к соревнованию сделает Баха "соучастником этой отвратительной войны".

В МОК ответили на критику со стороны украинской власти и спортивного сообщества, назвав ее "клеветой".

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