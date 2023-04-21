Комитет Рады потребует внесения в повестку дня двух законопроектов по УПЦ (МП), - нардеп Констанкевич
Комитет Верховной Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики потребует внесения в повестку дня двух законопроектов по УПЦ (МП) - о запрете церкви, аффилированной с РФ, и об упрощенном переходе общин
Об этом в эфире Еспресо заявила народный депутат группы "За будущее", первый заместитель председателя комитета Ирина Констанкевич.
"Комитетом рекомендованы два ключевых законопроекта. Благодаря им мы избежали бы острых ситуаций, в частности с лаврами, которые мы имеем сейчас. Первый - это законопроект господина Княжицкого о церкви, которая аффилирована со страной-агрессором, и ее запрет. Второй - об упрощенном переходе религиозных общин ", – отметила она.
Нардеп напомнила, что эти законопроекты комитетом были рассмотрены и одобрены еще в прошлом году.
"Мы на базе нашего комитета провели совместные слушания с центральными и местными органами исполнительной власти, экспертами и одобрили ряд важных предложений. Мы создали по сути план на год, из него выполнено где-то 50%. Мы будем настаивать, чтобы на ближайшем заседании согласительного совета эти законопроекты были включены в повестку дня. Их принятие будет иметь положительное значение", - подытожила Констанкевич.
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