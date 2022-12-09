Комитет Рады поддержал законопроекты о запрете структур РПЦ и передаче двух лавр в ПЦУ, - Княжицкий
В пятницу, 9 декабря, комитет Верховной Рады по гуманитарной и информполитике единогласно поддержал три законопроекта об ограничении влияния РПЦ в Украине и содействии ПЦУ
Об этом сообщил в Facebook нардеп от "Европейской солидарности" Николай Княжицкий.
"Комитет Верховной Рады по гуманитарной и информполитике ЕДИНОГЛАСНО поддержал три важных законопроекта, касающихся московской церкви в Украине: №8221 относительно запрета РСЦ и подчиненных ей структур, №8012 - обращение Верховной Рады в Кабинет министров о передаче в бесплатное пользование комплексов сооружений и Киево-Печерской лавры Православной Церкви Украины, №8262 об упрощении перехода с так называемой УПЦ в ПЦУ", - написал Княжицкий.
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