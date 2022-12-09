Об этом сообщил в Facebook нардеп от "Европейской солидарности" Николай Княжицкий.

"Комитет Верховной Рады по гуманитарной и информполитике ЕДИНОГЛАСНО поддержал три важных законопроекта, касающихся московской церкви в Украине: №8221 относительно запрета РСЦ и подчиненных ей структур, №8012 - обращение Верховной Рады в Кабинет министров о передаче в бесплатное пользование комплексов сооружений и Киево-Печерской лавры Православной Церкви Украины, №8262 об упрощении перехода с так называемой УПЦ в ПЦУ", - написал Княжицкий.

Ранее СБУ во время обысков в епархиях УПЦ (МП) обнаружила пропагандистские методички Кремля и символику.

В ходе дальнейших обысков в епархиях УПЦ (МП) четырех областей спецслужба нашла пропуска "федеральных советников РФ" и молитвы за Россию.

Священник УПЦ (МП) из Лисичанска приговорен к 12 годам лишения свободы за передачу информации об ВСУ оккупантам.