Комитет Рады поддержал законопроект Зеленского о большом государственном гербе
Комитет Верховной Рады по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства рекомендовал парламенту принять закон о большом Государственном Гербе
Об этом сообщает УНИАН .
Комитет рекомендовал Раде принять за основу и в целом законопроект "О большом Государственном Гербе Украины" (№5712), внесенный президентом Украины Владимиром Зеленским.
Такое решение поддержали 17 членов комитета, два проголосовали против, трое - воздержались.
На заседании комитета первый заместитель главы Верховной Рады Руслан Стефанчук отметил: "Безусловно, мы все понимаем, что основным гербом Украины остается трезубец - малый герб Украины".
По его словам, это "наиболее лаконичный" и лучший в мире государственный герб.
29 июня на сайте Верховной Рады появился текст законопроекта о большом Государственном Гербе Украины. Он был внесен президентом Владимиром Зеленским как неотложный.
При этом оказалось, что изображение большого Государственного Герба отличается от того, которое было признано победителем конкурса, проведенного в прошлом году.
13 июля по включении проекта закона "О большом Государственном Гербе Украины" (№5712) в повестку дня проголосовали 243 народных депутата.
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