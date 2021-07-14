Комитет Рады поддержал законопроект Зеленского о большом государственном гербе

Об этом сообщает УНИАН .

Комитет рекомендовал Раде принять за основу и в целом законопроект "О большом Государственном Гербе Украины" (№5712), внесенный президентом Украины Владимиром Зеленским.

Такое решение поддержали 17 членов комитета, два проголосовали против, трое - воздержались.

На заседании комитета первый заместитель главы Верховной Рады Руслан Стефанчук отметил: "Безусловно, мы все понимаем, что основным гербом Украины остается трезубец - малый герб Украины".

По его словам, это "наиболее лаконичный" и лучший в мире государственный герб.

29 июня на сайте Верховной Рады появился текст законопроекта о большом Государственном Гербе Украины. Он был внесен президентом Владимиром Зеленским как неотложный.

При этом оказалось, что изображение большого Государственного Герба отличается от того, которое было признано победителем конкурса, проведенного в прошлом году.

13 июля по включении проекта закона "О большом Государственном Гербе Украины" (№5712) в повестку дня проголосовали 243 народных депутата.