Об этом сообщила член комитета Ольга Стефанишина в Facebook.

"Комитет здоровья нации поддержал законопроект 7457 о легализации медицинской конопли! 9 голосов за", - написала она.

7 июня Кабинет министров поддержал законопроект, регулирующий оборот конопли в медицинских, промышленных целях, научной и научно-технической деятельности. Закон должен расширить доступ пациентов к необходимому лечению онкологических заболеваний и посттравматических стрессовых расстройств, полученных в результате войны.

10 июня премьер-министр Денис Шмыгаль внес в Верховную Раду законопроект о легализации медицинского каннабиса в Украине.

13 июня на сайте Верховной Рады появился текст законопроекта о легализации медицинского каннабиса.