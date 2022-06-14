Комитет Рады поддержал законопроект о легализации медицинского каннабиса
Комитет Верховной Рады по здравоохранению одобрил законопроект о легализации медицинского каннабиса
Об этом сообщила член комитета Ольга Стефанишина в Facebook.
"Комитет здоровья нации поддержал законопроект 7457 о легализации медицинской конопли! 9 голосов за", - написала она.
- 7 июня Кабинет министров поддержал законопроект, регулирующий оборот конопли в медицинских, промышленных целях, научной и научно-технической деятельности. Закон должен расширить доступ пациентов к необходимому лечению онкологических заболеваний и посттравматических стрессовых расстройств, полученных в результате войны.
- 10 июня премьер-министр Денис Шмыгаль внес в Верховную Раду законопроект о легализации медицинского каннабиса в Украине.
- 13 июня на сайте Верховной Рады появился текст законопроекта о легализации медицинского каннабиса.
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