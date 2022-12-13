Комитет Рады поддержал законогпроект о ликвидации ОАСК

Об этом сообщил член комитета, народный депутат Роман Бабий.

"Рассмотрели на комитете законопроекты, посвященные ликвидации Окружного административного суда Киева и образованию Киевского городского окружного административного суда - №5369 и 5370. Большинством голосов рекомендовали принять их в первом чтении и в целом", - написал он в Facebook.

Депутат добавил, что рассмотрение законопроектов в зале заседаний Верховной Рады может состояться в ближайшее время.

Напомним, 17 июля 2020 года детективы НАБУ сообщили о подозрении в "создании преступной организации и захвате власти" председателю Окружного административного суда города Киева Павлу Вовку, его заместителю и еще пяти судьям этого суда, а также председателю Государственной судебной администрации Украины Зеновию Холоднюку.

18 марта 2021 года следователи завершили досудебное расследование о возможных злоупотреблениях судьями Окружного административного суда Киева.

13 апреля 2021 года президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект о ликвидации Окружного административного суда Киева

9 декабря 2022 Государственный департамент США ввел санкции против председателя Окружного административного суда Киева Павла Вовка.

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