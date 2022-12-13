Комитет Рады поддержал законогпроект о ликвидации ОАСК
Комитет Верховной Рады по вопросам правовой политики на заседании 12 декабря поддержал законопроект №5369 о ликвидации Окружного административного суда Киева
Об этом сообщил член комитета, народный депутат Роман Бабий.
"Рассмотрели на комитете законопроекты, посвященные ликвидации Окружного административного суда Киева и образованию Киевского городского окружного административного суда - №5369 и 5370. Большинством голосов рекомендовали принять их в первом чтении и в целом", - написал он в Facebook.
Депутат добавил, что рассмотрение законопроектов в зале заседаний Верховной Рады может состояться в ближайшее время.
- Напомним, 17 июля 2020 года детективы НАБУ сообщили о подозрении в "создании преступной организации и захвате власти" председателю Окружного административного суда города Киева Павлу Вовку, его заместителю и еще пяти судьям этого суда, а также председателю Государственной судебной администрации Украины Зеновию Холоднюку.
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