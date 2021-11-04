"Три года без Кати Гандзюк": в Киеве на Почтовой площади почтили память активистки
Комитет Рады поддержал выделение дополнительных 458 млн грн ряду громад на развитие спортивной инфраструктуры
Бюджетный комитет Рады поддержал выделение дополнительных 458 млн 505,3 тыс. грн для семи местных бюджетов на строительство спортивных комплексов
Об этом сообщил в Telegram депутат от "Европейской Солидарности" Алексей Гончаренко.
Деньги выделили на следующие проекты:
- Мелитополь - 14 млн 237,33 тыс. грн на строительство оздоровительного центра с ледовой ареной;
- Умань - 60 млн 303,16 тыс. грн на строительство многофункционального спортивного комплекса;
- Тростянец - 80 млн грн на строительство спортивно-оздоровительного комплекса "Н20-Маxi";
- Ривненская область - 121 млн 008,97 тыс. на строительство универсального спортивного зала в спорткомплексе Областной специализированной детско-юношеской школы олимпийского резерва;
- Новая Каховка - 100 млн грн на строительство Центра олимпийских видов спорта "Н20 Новая Каховка";
- Хмельницкий - 32 млн 995,84 тыс. грн на строительство Дворца спорта;
- Тернополь - 50 млн грн на строительство многофункционального Дворца спорта.
- Напомним, ранее президент Владимир Зеленский анонсировал строительство бесплатных спортплощадок по всей стране.
Оставьте комментарий
Читайте также:
Киев
+12
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
26.14
Покупка 26.14Продажа 26.36
-
EUR
Покупка 30.13Продажа 30.5
- Актуальное
- Важное
2021, четверг
4 ноября
21:28
Осложнения от COVID-19 могут длиться годами, - советник программы иммунизации ЦКЗ США в Украине
20:55
"Важно, чтобы наблюдатели работали без какого-либо вмешательства": послы G7 заявили, что "внимательно следят" за выборами мэра Харькова
20:48
"Крым и Севастополь навсегда с Россией": Путин сделал заявление во время визита на оккупированный полуостров. МИД Украины протестует
20:16
У звезды документального сериала Tiger King Джо Экзотика диагностировали рак, он просит о досрочном освобождении из тюрьмы
19:33
Пропустили более 97% заседаний или не были ни на одном: ОПОРА назвала самых больших прогульщиков в Раде за октябрь
19:16
Доступ к разработкам США по декарбонизации: Украина присоединилась к инициативе Net Zero World
18:15
Фонд госимущества выставил на аукцион по аренде первый объект недвижимости в Чернобыльской зоне
17:53
Россияне обстреляли позиции Объединенных сил из запрещенного оружия, украинские военные ответили огнем
17:53
Бывший сотрудник милиции распространял нелегальное оружие, маскируясь под "ремонт бытовой техники"
16:12
В Лондоне климатические активисты приклеили себя к дороге и заблокировали улицы в центре города
15:57
Три дня на больных ногах: оккупанты упекли украинского политзаключенного Яцкина в ШИЗО, Денисова обратилась к Москальковой
15:54
Украинского актера по ошибке внесли в "черный список" российских артистов - СБУ приносит извинения