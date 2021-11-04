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Комитет Рады поддержал выделение дополнительных 458 млн грн ряду громад на развитие спортивной инфраструктуры

4 ноября, 2021 четверг
18:52
Общество

Бюджетный комитет Рады поддержал выделение дополнительных 458 млн 505,3 тыс. грн для семи местных бюджетов на строительство спортивных комплексов

Об этом сообщил в Telegram депутат от "Европейской Солидарности" Алексей Гончаренко.

Деньги выделили на следующие проекты:

  • Мелитополь - 14 млн 237,33 тыс. грн на строительство оздоровительного центра с ледовой ареной;
  • Умань - 60 млн 303,16 тыс. грн на строительство многофункционального спортивного комплекса;
  • Тростянец - 80 млн грн на строительство спортивно-оздоровительного комплекса "Н20-Маxi";
  • Ривненская область - 121 млн 008,97 тыс. на строительство универсального спортивного зала в спорткомплексе Областной специализированной детско-юношеской школы олимпийского резерва;
  • Новая Каховка - 100 млн грн на строительство Центра олимпийских видов спорта "Н20 Новая Каховка";
  • Хмельницкий - 32 млн 995,84 тыс. грн на строительство Дворца спорта;
  • Тернополь - 50 млн грн на строительство многофункционального Дворца спорта.
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