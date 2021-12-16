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Комитет Рады поддержал превращение канала "Дом" на всеукраинский русскоязычный СМИ

16 декабря, 2021 четверг
12:00
Общество

В среду, 15 декабря, комитет Верховной Рады Украины по правам человека рекомендовал принять во втором чтении и в целом проект изменений в закон "Об обеспечении прав и свобод внутри перемещенных лиц" (№4487) нардепа депутатской группы "За будущее" Дмитрия Лубинца

Об этом сообщает в Facebook пресс-служба комитета.

"В ходе заседания члены Комитета рассмотрели ряд законопроектов. Так, народные депутаты Украины рекомендовали Верховной Раде ... проект Закона о внесении изменений в Закон Украины "Об обеспечении прав и свобод внутренне перемещенных лиц", регистр. № 4487 от 11.12.2020 г. ., представленный народным депутатом Украины Лубинцем Д.В. и другими народными депутатами Украины, по результатам рассмотрения принять во втором чтении и в целом", - говорится в сообщении.


Издание "Детектор медиа" (специализируется на мониторинге ситуации по работе СМИ в Украине - ред.) отмечает, что принятие законопроекта позволит россоязычному каналу "Дом" попасть в Универсальную программную услугу, бесплатно предоставляемую по всей Украине. В настоящее время в Универсальной программной услуге входят "Общественное" и канал "Рада".

"Таким образом, государственный русскоязычный канал "Дом", который создавался для вещания на временно оккупированные территории, де-факто выходит в общенациональный масштаб и сможет конкурировать с частными телеканалами", - отмечает "Детектор медиа".

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В ходе обсуждения нардеп Дмитрий Разумков заявил, что данный вопрос не является компетенцией комитета по правам человека, а его рассмотрение непрофильным комитетом является незаконным.

"С таким же успехом комитет по правам человека может рассматривать закон о государственном бюджете", – сказал Разумков.

Однако председательствующий отрицал такое утверждение, сославшись на постановление Совета, в котором права и свободы временно перемещенных лиц отнесены к компетенции комитета по правам человека. По логике комитета Совета, поскольку внутренне перемещенные лица проживают на всей территории Украины, предназначенные для них телепрограммы должны распространяться на всю территорию государства.

Юрист Института массовой информации Али Сафаров в комментарии "Детектору медиа" заявил, что канал "Дом" уже нарушает закон "Об иновещании".

"Закон достаточно четкий, в нем прямо запрещалось вещание на территории Украины, кроме оккупированных территорий. И его перформатирование во внутренний телеканал является нарушением ряда законов "О телевидении и радиовещании", "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", "Об иновещании", – сказал Сафаров.

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По данным источников издания "Бабель" в Офисе президента Украины, канал "Рада" будет курировать экс-замглавы ОПУ Юрий Костюк.

Телеканал "Дом" был запущен в марте 2020 года для вещания на временно оккупированные Россией территории. Целью создания канала заявлено "объективное информирование украинцев на территории Донецкой и Луганской областей, АР Крым и Севастополя и их возвращение в украинскую повестку дня".

Однако, по данным "Украинской правды" , сигнал канала "Дом" едва доходит до оккупированного Луганска. Канал можно смотреть на свободных территориях Украины через спутник и интернет. Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
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