Комитет Рады поддержал постановление об обращении к странам ЕС по запрету шенгенских виз гражданам РФ, - нардеп Наливайченко
Народный депутат Украины Валентин Наливайченко рассказал, что 5 сентября было принято постановление комитетом ВР по вопросам европейской интеграции об обращении к Европейскому Союзу и всем странам Шенгена по поводу запрета для граждан РФ въезжать в страны-члены ЕС, а также об отмене шенгенских виз для всех приспешников путинского режима
Об этом он сообщил в эфире Еспресо.
"Сегодня, 5 сентября, состоялось заседание комитета ВР по вопросам интеграции в ЕС, на котором было принято и утверждено постановление с перспективой вынесения в ближайшие дни на заседание Верховной Рады Украины. Постановление об обращении к Европейскому Союзу и всем странам Шенгена о запрете для граждан РФ въезжать в страны-члены ЕС, а также об отмене шенгенских виз для всех приспешников путинского режима: чиновников, судей, прокуроров и т.п. проинформировал нардеп.
Валентин Наливайченко добавил, что этот проект постановления утвержден под лидерством главы комитета, Иванны Климпуш-Цинцадзе, и все члены комитета единогласно поддержали это постановление, чтобы гражданам страны-агрессора запретили въезд в страны ЕС.
"После утверждения Верховной Радой это постановление будет направлено в Европейский парламент, в котором работают фракции и силы со всего ЕС. Мы делаем все, чтобы была 100% поддержка нашего постановления и Европейский парламент принял это решение, которое подтолкнет Еврокомиссию и правительства ЕС к принятию постановления о запрете выдавать шенгенские визы гражданам РФ", - отметил народный депутат Украины.
Наливайченко объяснил, что это также и безопасность ЕС, потому что неизвестно, сколько российских агентов и диверсантов на подставные фамилии получили визы. Также никто из ЕС не имеет доступа к российской биометрике, потому что в РФ не внедряют биометрические паспорта с целью неконтролируемой засылки в страны ЕС своих агентов спецслужб и тому подобных. И это серьезный фактор безопасности, поэтому мы и обращаемся к странам ЕС о том, что пора запретить и не впускать даже по визам граждан России.
- 28 августа издание Financial Times сообщило, что министры иностранных дел страны Евросоюза намерены приостановить соглашение об упрощенном визовом режиме с Россией.
- Германия и Франция накануне встречи министров иностранных дел ЕС выступили против полного запрета на выдачу шенгенских виз россиянам
- Также журналист Радио Свобода Ростислав Хотин рассказал, что министры иностранных дел стран ЕС на встрече в Праге не примут решения о запрете визового режима с Россией.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.5
Покупка 39.5Продажа 40.31
-
EUR
Покупка 39.14Продажа 40.22
- Актуальное
- Важное