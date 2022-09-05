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Комитет Рады поддержал постановление об обращении к странам ЕС по запрету шенгенских виз гражданам РФ, - нардеп Наливайченко

5 сентября, 2022 понедельник
18:42
война с Россией

Народный депутат Украины Валентин Наливайченко рассказал, что 5 сентября было принято постановление комитетом ВР по вопросам европейской интеграции об обращении к Европейскому Союзу и всем странам Шенгена по поводу запрета для граждан РФ въезжать в страны-члены ЕС, а также об отмене шенгенских виз для всех приспешников путинского режима

Об этом он сообщил в эфире Еспресо.

"Сегодня, 5 сентября, состоялось заседание комитета ВР по вопросам интеграции в ЕС, на котором было принято и утверждено постановление с перспективой вынесения в ближайшие дни на заседание Верховной Рады Украины. Постановление об обращении к Европейскому Союзу и всем странам Шенгена о запрете для граждан РФ въезжать в страны-члены ЕС, а также об отмене шенгенских виз для всех приспешников путинского режима: чиновников, судей, прокуроров и т.п. проинформировал нардеп.

Валентин Наливайченко добавил, что этот проект постановления утвержден под лидерством главы комитета, Иванны Климпуш-Цинцадзе, и все члены комитета единогласно поддержали это постановление, чтобы гражданам страны-агрессора запретили въезд в страны ЕС.

"После утверждения Верховной Радой это постановление будет направлено в Европейский парламент, в котором работают фракции и силы со всего ЕС. Мы делаем все, чтобы была 100% поддержка нашего постановления и Европейский парламент принял это решение, которое подтолкнет Еврокомиссию и правительства ЕС к принятию постановления о запрете выдавать шенгенские визы гражданам РФ", - отметил народный депутат Украины.

Наливайченко объяснил, что это также и безопасность ЕС, потому что неизвестно, сколько российских агентов и диверсантов на подставные фамилии получили визы. Также никто из ЕС не имеет доступа к российской биометрике, потому что в РФ не внедряют биометрические паспорта с целью неконтролируемой засылки в страны ЕС своих агентов спецслужб и тому подобных. И это серьезный фактор безопасности, поэтому мы и обращаемся к странам ЕС о том, что пора запретить и не впускать даже по визам  граждан России.

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