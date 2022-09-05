Об этом он сообщил в эфире Еспресо.



"Сегодня, 5 сентября, состоялось заседание комитета ВР по вопросам интеграции в ЕС, на котором было принято и утверждено постановление с перспективой вынесения в ближайшие дни на заседание Верховной Рады Украины. Постановление об обращении к Европейскому Союзу и всем странам Шенгена о запрете для граждан РФ въезжать в страны-члены ЕС, а также об отмене шенгенских виз для всех приспешников путинского режима: чиновников, судей, прокуроров и т.п. проинформировал нардеп.



Валентин Наливайченко добавил, что этот проект постановления утвержден под лидерством главы комитета, Иванны Климпуш-Цинцадзе, и все члены комитета единогласно поддержали это постановление, чтобы гражданам страны-агрессора запретили въезд в страны ЕС.



"После утверждения Верховной Радой это постановление будет направлено в Европейский парламент, в котором работают фракции и силы со всего ЕС. Мы делаем все, чтобы была 100% поддержка нашего постановления и Европейский парламент принял это решение, которое подтолкнет Еврокомиссию и правительства ЕС к принятию постановления о запрете выдавать шенгенские визы гражданам РФ", - отметил народный депутат Украины.



Наливайченко объяснил, что это также и безопасность ЕС, потому что неизвестно, сколько российских агентов и диверсантов на подставные фамилии получили визы. Также никто из ЕС не имеет доступа к российской биометрике, потому что в РФ не внедряют биометрические паспорта с целью неконтролируемой засылки в страны ЕС своих агентов спецслужб и тому подобных. И это серьезный фактор безопасности, поэтому мы и обращаемся к странам ЕС о том, что пора запретить и не впускать даже по визам граждан России.

28 августа издание Financial Times сообщило, что министры иностранных дел страны Евросоюза намерены приостановить соглашение об упрощенном визовом режиме с Россией.

Германия и Франция накануне встречи министров иностранных дел ЕС выступили против полного запрета на выдачу шенгенских виз россиянам

Также журналист Радио Свобода Ростислав Хотин рассказал, что министры иностранных дел стран ЕС на встрече в Праге не примут решения о запрете визового режима с Россией.

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