Об этом сообщил заместитель председателя комитета Руслан Горбенко.

"Комитет с грустью единогласно рекомендует Дмитрия Лубинца на должность Уполномоченного ВРУ по правам человека. С грустью, потому что работает Дмитрий так, что его не хочется отпускать. Дипломатично, профессионально, смело, с уважением и внимательностью к деталям", – написал Горбенко.

Дмитрий Лубинец подтвердил эту информацию на своей facebook-странице, поблагодарив коллег по комитету за доверие. Он отметил, что в случае положительного голосования в сессионном зале продолжит традицию сотрудничества Комитета с Офисом уполномоченного по правам человека.

"Неоднократно подчеркивал, что из всех государственных институций это – едва ли не единственный орган, который находится в постоянном эффективном взаимодействии с Комитетом. Такую тенденцию необходимо сохранить, а совместную деятельность только совершенствовать. Чтобы доклад Уполномоченного наконец-то заслушивали в парламенте, и на деле выполняли рекомендации и замечания", – написал Лубинец.

В 2019 году Дмитрий Лубинец был избран в Верховную Раду ІХ созыва как беспартийный самовыдвиженец по 60 округу (Донецкая область). Член депутатской группы "За будущее". Возглавлял Комитет по правам человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий в Донецкой, Луганской областях и АР Крым, города Севастополя, национальных меньшинств и межнациональных отношений.

31 мая Верховная Рада уволила Людмилу Денисову с должности омбудсмена. Денисова, занимавшая этот пост с 15 марта 2018 года, заявила, что считает действия властей незаконными и будет оспаривать свое увольнение в суде.

21 июня председатель ВР Руслан Стефанчук сообщил, что внес в Верховную Раду кандидатуру нардепа Дмитрия Лубинца на должность уполномоченного парламента по правам человека

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