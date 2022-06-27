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Комитет Рады поддержал кандидатуру Лубинца на должность омбудсмена

27 июня, 2022 понедельник
13:39
Общество

Парламентский комитет по правам человека единогласно рекомендовал кандидатуру народного депутата Дмитрия Лубинца на должность Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека

Об этом сообщил заместитель председателя комитета Руслан Горбенко.

"Комитет с грустью единогласно рекомендует Дмитрия Лубинца на должность Уполномоченного ВРУ по правам человека. С грустью, потому что работает Дмитрий так, что его не хочется отпускать. Дипломатично, профессионально, смело, с уважением и внимательностью к деталям", – написал Горбенко.

Дмитрий Лубинец подтвердил эту информацию на своей facebook-странице, поблагодарив коллег по комитету за доверие. Он отметил, что в случае положительного голосования в сессионном зале продолжит традицию сотрудничества Комитета с Офисом уполномоченного по правам человека.

"Неоднократно подчеркивал, что из всех государственных институций это – едва ли не единственный орган, который находится в постоянном эффективном взаимодействии с Комитетом. Такую тенденцию необходимо сохранить, а совместную деятельность только совершенствовать. Чтобы доклад Уполномоченного наконец-то заслушивали в парламенте, и на деле выполняли рекомендации и замечания", – написал Лубинец.

В 2019 году Дмитрий Лубинец был избран в Верховную Раду ІХ созыва как беспартийный самовыдвиженец по 60 округу (Донецкая область). Член депутатской группы "За будущее". Возглавлял Комитет по правам человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий в Донецкой, Луганской областях и АР Крым, города Севастополя, национальных меньшинств и межнациональных отношений.

  • 31 мая Верховная Рада уволила Людмилу Денисову с должности омбудсмена. Денисова, занимавшая этот пост с 15 марта 2018 года, заявила, что считает действия властей незаконными и будет оспаривать свое увольнение в суде.
  • 21 июня председатель ВР Руслан Стефанчук сообщил, что внес в Верховную Раду кандидатуру нардепа Дмитрия Лубинца на должность уполномоченного парламента по правам человека

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