Комитет Рады отклонил "языковую" правку Бужанского по бюджетному законопроекту
Бюджетный комитет отклонил поправку нардепа-"слуги" Максима Бужанского к изменениям в бюджет, которые нивелируют языковой закон
Об этом сообщил глава фракции "Голос" Ярослав Железняк.
Он отметил, что все правки против языка в бюджетном законе 5551-2 авторы отозвали.
"Да, официально - все правки по языку отозваны. Правку №17 Бужанского комитет бюджета отклонил. Победа ", - подчеркнул Железняк.
- Напомним, лидер фракции "Голос" Ярослав Железняк заявил, что в бюджетном законопроекте нардепы нашли правки, которые могут нивелировать действие языкового закона
- Нардеп от "ЕС" Николай Княжицкий отмечал, что "Слуги народа" пытаются через поправки к законопроекту об изменениях в госбюджет дать возможность компаниям, создающим русскоязычный контент для России, транслировать его и на украинских экранах и вернуть русский язык в образование.
- 14 июля заместитель главы фракции "СН" Евгения Кравчук заявила, что народные депутаты фракции "Слуга народа" отозвали поправки к изменениям в бюджет, которые нивелируют языковой закон.
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