Комитет Рады не смог собраться для рассмотрения вопроса об увольнении Венедиктовой
Комитет Верховной Рады 19 июля не собрал кворум для заседания по увольнению Ирины Венедиктовой с должности Генерального прокурора
Об этом сообщил народный депутат из фракции "Слуга Народа" Александр Бакумов в телеграмме.
По словам нардепа, Комитет Рады сегодня не собрал кворум, необходимый для рассмотрения постановления об увольнении Ирины Венедиктовой с должности Генеральной прокурорки Украины.
"Утром профильный правоохранительный Комитет Верховной Рады не смог собрать кворум для проведения заседания по постановлению об увольнении Генерального прокурора", - написал Бакумов.
- Президент Украины Владимир Зеленский подал в Верховную Раду проект постановления об уходе Ирины Венедиктовой с должности генерального прокурора.
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