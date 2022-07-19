Об этом сообщил народный депутат из фракции "Слуга Народа" Александр Бакумов в телеграмме.

По словам нардепа, Комитет Рады сегодня не собрал кворум, необходимый для рассмотрения постановления об увольнении Ирины Венедиктовой с должности Генеральной прокурорки Украины.

"Утром профильный правоохранительный Комитет Верховной Рады не смог собрать кворум для проведения заседания по постановлению об увольнении Генерального прокурора", - написал Бакумов.

Президент Украины Владимир Зеленский подал в Верховную Раду проект постановления об уходе Ирины Венедиктовой с должности генерального прокурора.

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