Комитет Рады не получал обращения об отстранении Третьяковой от пяти заседаний парламента

Об этом председатель подкомитета по вопросам Регламента ВР Павел Фролов заявил во время брифинга в кулуарах парламента, передает Укринформ .

"Я спрашивал у секретариата, у председателя комитета. Они говорят, что эти документы (об отстранении народного депутата Галины Третьяковой - ред.) еще не поступили, соответственно я их не видел. Без документов и обращения мы не можем рассматривать этот вопрос", - отметил он.

По словам Фролова, в Комитет также не последовало обращение всех председателей фракций и депутатских групп, кроме "Слуги народа", по отзыву Третьяковой с должности руководителя Комитета ВР по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов.

Напомним, 8 октября нардеп- "слуга" Галина Третьякова написала в партийном чатео смерти Антона Полякова : "одним врагом стало меньше". Нардеп Гео Лерос опубликовал скриншот сообщения .

Впоследствии, руководители парламентских фракций начали вимагаюты снять Галину Третьякову с должности председателя комитета по вопросам социальной политики и защиты ветеранов.

После комментария нардепки от "Слуги народа" Галины Третьяковой в партийном чате по смерти нардепа Антона Полякова 15 депутатов "слуг" вышли из чата .

Также депутаты готовили обращение об отстранении Третьяковой от пяти заседаний парламента.

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