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Комитет Рады не получал обращения об отстранении Третьяковой от пяти заседаний парламента

19 октября, 2021 вторник
14:53
Общество Галина Третьякова

В комитет Верховной Рады по вопросам регламента еще не поступило обращение всех фракций и депутатских групп об отстранении нардепа Галины Третьяковой от участия в пяти пленарных заседаниях из-за заявления о смерти депутата Антона Полякова

Об этом председатель подкомитета по вопросам Регламента ВР Павел Фролов заявил во время брифинга в кулуарах парламента, передает Укринформ .

"Я спрашивал у секретариата, у председателя комитета. Они говорят, что эти документы (об отстранении народного депутата Галины Третьяковой - ред.) еще не поступили, соответственно я их не видел. Без документов и обращения мы не можем рассматривать этот вопрос", - отметил он.

По словам Фролова, в Комитет также не последовало обращение всех председателей фракций и депутатских групп, кроме "Слуги народа", по отзыву Третьяковой с должности руководителя Комитета ВР по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов.

  • Напомним, 8 октября нардеп- "слуга" Галина Третьякова написала в партийном чатео смерти Антона Полякова : "одним врагом стало меньше". Нардеп Гео Лерос опубликовал скриншот сообщения .
  • Впоследствии, руководители парламентских фракций начали вимагаюты снять Галину Третьякову с должности председателя комитета по вопросам социальной политики и защиты ветеранов.
  • После комментария нардепки от "Слуги народа" Галины Третьяковой в партийном чате по смерти нардепа Антона Полякова 15 депутатов "слуг" вышли из чата .
  • Также депутаты готовили обращение об отстранении Третьяковой от пяти заседаний парламента.

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смерть
регламентный комитет
Галина Третьякова
Слуга народу
новости Украины
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