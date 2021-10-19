Комитет Рады не получал обращения об отстранении Третьяковой от пяти заседаний парламента
В комитет Верховной Рады по вопросам регламента еще не поступило обращение всех фракций и депутатских групп об отстранении нардепа Галины Третьяковой от участия в пяти пленарных заседаниях из-за заявления о смерти депутата Антона Полякова
Об этом председатель подкомитета по вопросам Регламента ВР Павел Фролов заявил во время брифинга в кулуарах парламента, передает Укринформ .
"Я спрашивал у секретариата, у председателя комитета. Они говорят, что эти документы (об отстранении народного депутата Галины Третьяковой - ред.) еще не поступили, соответственно я их не видел. Без документов и обращения мы не можем рассматривать этот вопрос", - отметил он.
По словам Фролова, в Комитет также не последовало обращение всех председателей фракций и депутатских групп, кроме "Слуги народа", по отзыву Третьяковой с должности руководителя Комитета ВР по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов.
- Напомним, 8 октября нардеп- "слуга" Галина Третьякова написала в партийном чатео смерти Антона Полякова : "одним врагом стало меньше". Нардеп Гео Лерос опубликовал скриншот сообщения .
- Впоследствии, руководители парламентских фракций начали вимагаюты снять Галину Третьякову с должности председателя комитета по вопросам социальной политики и защиты ветеранов.
- После комментария нардепки от "Слуги народа" Галины Третьяковой в партийном чате по смерти нардепа Антона Полякова 15 депутатов "слуг" вышли из чата .
- Также депутаты готовили обращение об отстранении Третьяковой от пяти заседаний парламента.
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