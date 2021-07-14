Комитет Рады не определился относительно отставки Авакова
Комитет Верховной Рады по правоохранительной деятельности рекомендует парламенту самостоятельно определиться относительно отставки главы МВД Арсена Авакова
Об этом сообщает "Украина 24".
Депутатам рекомендуют во время заседания самим определиться относительно отставки Авакова.
За это решение проголосовали 13 членов комитета.
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