Комитет Рады исключил из законопроекта об английском языке все нормы, связанные с кино, - нардеп Вятрович
Комитет Верховной Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики поддержал законопроект президента Владимира Зеленского об английском языке с изъятием из него всех норм о кино и телевидении
Об этом в эфире Эспрессо заявил народный депутат Украины Владимир Вятрович.
"Реакции президента еще не знаю. Им был внесен этот законопроект с этими скандальными нормами. После очень горячей реакции общественности, актеров, владельцев кинотеатров мы сегодня пришли к правильному решению комитета - мы изъяли из этого законопроекта нормы, касающиеся кино (в частности, дубляжа) и телевидения в телевидение и телевидение. Там также. То есть на средства украинского пытались утверждать английский. Этой нормы тоже не будет", - сказал он.
Вятрович добавил, что комитет рекомендовал рассмотреть законопроект в парламенте в первом чтении без этих норм.
"Будет второе чтение, где мы будем вносить более тщательные, детальные правки к оставшимся нормам. В частности, это будет касаться требований к государственным служащим и к системе образования, которая должна быть главным инструментом продвижения", - подытожил нардеп.
- В конце июня президент Зеленский внес законопроект о предоставлении английскому статусу "языка международного общения". Документ, в частности, предусматривает демонстрацию иностранных фильмов в кинотеатрах на языке оригинала с украинскими субтитрами.
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