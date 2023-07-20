Об этом в эфире Эспрессо заявил народный депутат Украины Владимир Вятрович.

"Реакции президента еще не знаю. Им был внесен этот законопроект с этими скандальными нормами. После очень горячей реакции общественности, актеров, владельцев кинотеатров мы сегодня пришли к правильному решению комитета - мы изъяли из этого законопроекта нормы, касающиеся кино (в частности, дубляжа) и телевидения в телевидение и телевидение. Там также. То есть на средства украинского пытались утверждать английский. Этой нормы тоже не будет", - сказал он.

Вятрович добавил, что комитет рекомендовал рассмотреть законопроект в парламенте в первом чтении без этих норм.

"Будет второе чтение, где мы будем вносить более тщательные, детальные правки к оставшимся нормам. В частности, это будет касаться требований к государственным служащим и к системе образования, которая должна быть главным инструментом продвижения", - подытожил нардеп.