Львов Главная
ru ua
Львов Главная
Коронавирус
Война с Россией
Главная Криминал Комитет Рады будет требовать материалы внутреннего расследования расстрела нацгвардейцем пяти человек в Днепре, - нардеп Осадчук
Эксклюзив

Комитет Рады будет требовать материалы внутреннего расследования расстрела нацгвардейцем пяти человек в Днепре, - нардеп Осадчук

27 января, 2022 четверг
16:31
Криминал

Нардеп Андрей Осадчук заявил, что комитет Верховной Рады может провести закрытое заседание по расстрелу военных в Днепре

Об этом он сказал в эфире "Комментарий с Кристиной Шкудор" на Еспресо.TV.

"Об ужасном инциденте, который сегодня произошел, - безусловно, это надо расследовать. Комитет по правоохранительной деятельности очень болезненно это воспринял, в том числе, у нас много людей из Днепра. Они хорошо знают этот объект, поэтому для них это почти личная история". Комитет будет держать на личном контроле внутреннее расследование", - заявил Осадчук.

По его словам, комитет сообщил МВД, "что мы будем истребовать материалы внутреннего расследования".

"Чтобы не быть огульными и видеть задокументированные факты. Мы будем оценивать действия руководства, потому что я слышал заявление президента Зеленского, который сразу рассказывает о кадровых решениях. Я понимаю, что президент должен намекать на какое-то топ-руководство, потому что увольнение какого-то топ-руководителя - это же не уровень президента. Сначала нужно провести расследование, подтвердятся ли слухи, что этот парень якобы обращался с сообщениями о нарушениях и на них не было реакции. То есть какая-то история обид, наверное, была. Мы, как комитет, хотели бы руководствоваться фактами, доказанными для того, чтобы делать выводы", - добавил нардеп.

Он отметил, что Украина не может довести перевод на контрактную армию до конца.

"Речь о том, что мы все хотели иметь контрактную армию. Мы не только призываем срочников, но ведь эти ребята имеют доступ к оружию. Они, в основном, подметают плацы. За время службы если они попадают 1-2 раза на стрельбы - это хорошо. На самом деле какой-то практической пользы для обороноспособности срочная служба не несет. Этими ребятами затыкают разные дыры, в том числе привлекают к охране. Мы должны понимать, что они не имеют достаточной подготовки - ни боевой, ни стрелковой, ни психологической", - сказал Осадчук.

Он добавил, что эта история может стать основанием для возвращения к теме реформы армии и доступа к оружию исключительно профессиональным и подготовленным людям.

"Мы понимаем, что желающих идти в армию на срочную службу - не так уж много. Я понимаю, что у военкоматов есть свои планы и они берут всех, кто попадает в их поле зрения. Конечно, это также о качестве медицинского обследования, работах экспертов. Это все будет в служебном расследовании. Оно не просто должно дать ответ на детали этого инцидента, а должны изучить всю историю этого парня: как он попал в ряды армии, кто его утвердил и так далее", - заявил нардеп.

Он призвал не делать поспешных выводов.

"Я предостерег бы Министерство или Офис президента делать любые шаги с точки зрения пиара. Еще раз: нужно спокойно разобраться, это требует определенного времени (я не думаю, что слишком большого), но неделю - две это должно занять, и тогда комитет будет это отдельно рассматривать. Я не исключаю, что у нас будет отдельное закрытое заседание для рассмотрения этого вопроса", - подытожил Осадчук.
 

  • Напомним, что на территории Южмаша нацгвардеец из автомата Калашникова расстрелял пятерых военнослужащих и скрылся. Нацгвардейца задержали: ему грозит пожизненное заключение.
  • Нацгвардия обнародовала имена погибших военных. Трое пострадавших военных находятся в тяжелом состоянии, жизни еще двоих раненых ничего не угрожают.
  • ГБР открыло дело о служебной халатности руководства Нацгвардии.
  • Президент Владимир Зеленский подчеркнул необходимость неотложной помощи семьям пострадавших при расстреле нацгвардейцев в Днепре.
  • Нацгвардеец Артемий Рябчук, расстрелявший военных на территории Южмаша, рассказал хронологию своих действий.
  • Государственное бюро расследований сообщило о подозрении нацгвардейцу Артемию Рябчуку, расстрелявшему военных на территории Южмаша.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Верховная Рада
Комментарий с Кристиной Шкудор
Читайте также:
Василь Бурба
25 января, 2022 вторник
"Звонок или россиянам, или Макею – это госизмена": Бурба заявил, что украинские власти рассказали МИД Беларуси о спецоперации вагнеровцев
26 января, 2022 среда
"Первый документ, который удалось согласовать с декабря 2019 года": Ермак сообщил, что советники лидеров "нормандской четверки" согласовали совместное коммюнике
МВФ
26 января, 2022 среда
МВФ не выделит ни копейки Украине после обмана завершить конкурс по избранию главы САП до осени 2021 года, - Шабунин
Киев
+1°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 28.8
    Покупка 28.8
    Продажа 29.12
  • EUR
    Покупка 32.17
    Продажа 32.69
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2022, четверг
27 января
19:24
Эксклюзив
"Тысячи погибших ему точно никто не простит": Путина сдерживает от полномасштабного вторжения возможное количество гробов, которые будут ехать из Украины, - нардеп Лубинец
19:22
Анналена Бербок
Бербок: вопрос вступления Украины в НАТО не актуален, об этом знают и в России
18:58
Непобежденный украинский боксер узнал имя своего следующего соперника
18:57
Юрий Витренко
Витренко: Газпром манипулирует законодательством ЕС для сертификации части "Северного потока - 2"
18:54
Самый богатый рэпер мира Канье Вест проведет модный показ с бездомными
18:46
Sony выпустила финальный трейлер фильма "Uncharted: Неизведанное"
18:32
Расстрел в Днепре: Нацгвардия выплатит по 1,8 млн грн раненым и семьям убитых военных
18:26
Украинские миротворцы уничтожили базу боевиков в Конго
18:22
Эксклюзив
Игорь Коломойский
Коломойский является одним из интересантов, чтобы в САП не было независимого руководителя, - депутат Киевсовета
18:18
ООС
На украинские позиции на Донбассе пытались проникнуть российские диверсанты-разведчики
18:14
Переход Шевченко в сборную Польши сорвался, - журналист
18:11
Юрий Лебедь
Глава МВД предлагает назначить Юрия Лебедя и.о. командующего Нацгвардией Украины после увольнения Балана
18:10
Ирландские рыбаки планируют сорвать военные учения РФ у берегов страны
18:10
налоги
В 2021 году ФЛП уплатили рекордные 34,8 млрд грн единого налога
18:02
Польша солдат
На границе между Польшей и Беларусью нашли застреленного польского военного
17:57
Киевский завод "Электронмаш" повторно продали за 430 млн грн
17:52
Зеленский
Зеленский и Байден проведут телефонный разговор 27 января: затронут вопросы безопасности и оборонного взаимодействия
17:45
Юрай Санитра
Тренер сборной Украины по биатлону, который по прилету на Олимпиаду-2022 сдал положительный тест на COVID-19, получил отрицательный результат
17:42
насилие
Петиция о ратификации Стамбульской конвенции на сайте ОПУ набрала 25 тыс. голосов
17:41
Олаф Шольц
Байден и Шольц проведут встречу 7 февраля
17:23
Эксклюзив
"Это психиатрия": политэксперт не считает расстрел военных в Днепре диверсией и назвал ситуацию непоказательной с точки зрения охраны стратегических объектов
17:19
Миниатюрную конюшню с граффити Бэнкси продали за более чем £1 млн
17:09
Сейм Польши
Сейм Польши выразил свое несогласие с политикой РФ и попросил ЕС и НАТО оказать всемерную поддержку Украине
16:59
Одна из лучших теннисисток Украины отказалась от участия в турнире в России
16:51
Войска РФ покинут территорию Беларуси после завершения учений
16:43
"Динамо" закончило вничью последний матч на сборах в Испании
16:38
Почти 60% немцев поддерживают решение своего правительства не поставлять оружие в Украину, - опрос
16:36
Николай Балан
Командующий Нацгвардией Украины Николай Балан подал в отставку из-за стрельбы в Днепре
16:26
Расстрел военных в Днепре: нацгвардейцу сообщили о подозрении, следствие рассматривает несколько версий
16:20
Рада ратифицировала Рамочное соглашение между правительствами Украины, Великобритании и Северной Ирландии о кредитной поддержке ВМС
16:18
В 2021 году соцслужбы зафиксировали более 284 тыс. обращений о совершении домашнего насилия
16:16
ПАСЕ
ПАСЕ утвердила резолюцию с украинскими поправками по санкциям против РФ за исчезновение людей в Крыму и ОРДЛО
15:58
МИД РФ
В российском МИД назвали "неприемлемой мыслью" войну с Украиной
15:56
вакцинация
Бустерные прививки способны сократить количество COVID-госпитализаций в Европе по меньшей мере на 500 тысяч, - Центр профилактики и контроля заболеваний
15:53
В Днепровском районе Киева перевернулся грузовик с металлоломом, водитель заявил о его технической неисправности
15:50
Олимпиада-2022: Тренер сборной Украины по биатлону по прилету в Пекин сдал положительный тест на COVID-19
15:48
Митрополит Эпифаний выздоровел от COVID-19
15:46
Суд подтвердил пожизненные сроки Плотницкому и его подельникам за сбитый Ил-76 с украинскими десантниками
15:45
посольство Германии
"В знак поддержки": Германия не будет сокращать количество персонала в посольстве в Украине
15:35
Зеленский
"Режим прекращения огня должен быть гарантирован, и на этой основе можно предпринять следующие шаги": Зеленский о переговорах советников "нормандской четверки" и их договоренностях
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу adv@espreso.tv. Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV