Комитет Рады будет требовать материалы внутреннего расследования расстрела нацгвардейцем пяти человек в Днепре, - нардеп Осадчук

Об этом он сказал в эфире "Комментарий с Кристиной Шкудор" на Еспресо.TV.



"Об ужасном инциденте, который сегодня произошел, - безусловно, это надо расследовать. Комитет по правоохранительной деятельности очень болезненно это воспринял, в том числе, у нас много людей из Днепра. Они хорошо знают этот объект, поэтому для них это почти личная история". Комитет будет держать на личном контроле внутреннее расследование", - заявил Осадчук.



По его словам, комитет сообщил МВД, "что мы будем истребовать материалы внутреннего расследования".



"Чтобы не быть огульными и видеть задокументированные факты. Мы будем оценивать действия руководства, потому что я слышал заявление президента Зеленского, который сразу рассказывает о кадровых решениях. Я понимаю, что президент должен намекать на какое-то топ-руководство, потому что увольнение какого-то топ-руководителя - это же не уровень президента. Сначала нужно провести расследование, подтвердятся ли слухи, что этот парень якобы обращался с сообщениями о нарушениях и на них не было реакции. То есть какая-то история обид, наверное, была. Мы, как комитет, хотели бы руководствоваться фактами, доказанными для того, чтобы делать выводы", - добавил нардеп.



Он отметил, что Украина не может довести перевод на контрактную армию до конца.



"Речь о том, что мы все хотели иметь контрактную армию. Мы не только призываем срочников, но ведь эти ребята имеют доступ к оружию. Они, в основном, подметают плацы. За время службы если они попадают 1-2 раза на стрельбы - это хорошо. На самом деле какой-то практической пользы для обороноспособности срочная служба не несет. Этими ребятами затыкают разные дыры, в том числе привлекают к охране. Мы должны понимать, что они не имеют достаточной подготовки - ни боевой, ни стрелковой, ни психологической", - сказал Осадчук.



Он добавил, что эта история может стать основанием для возвращения к теме реформы армии и доступа к оружию исключительно профессиональным и подготовленным людям.



"Мы понимаем, что желающих идти в армию на срочную службу - не так уж много. Я понимаю, что у военкоматов есть свои планы и они берут всех, кто попадает в их поле зрения. Конечно, это также о качестве медицинского обследования, работах экспертов. Это все будет в служебном расследовании. Оно не просто должно дать ответ на детали этого инцидента, а должны изучить всю историю этого парня: как он попал в ряды армии, кто его утвердил и так далее", - заявил нардеп.



Он призвал не делать поспешных выводов.



"Я предостерег бы Министерство или Офис президента делать любые шаги с точки зрения пиара. Еще раз: нужно спокойно разобраться, это требует определенного времени (я не думаю, что слишком большого), но неделю - две это должно занять, и тогда комитет будет это отдельно рассматривать. Я не исключаю, что у нас будет отдельное закрытое заседание для рассмотрения этого вопроса", - подытожил Осадчук.



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