Комитет по цифровой трансформации призывает украинцев не перегружать мобильные сети, чтобы всегда оставаться на связи

Об этом сообщает сайт Верховной Рады Украины.



"Враг целенаправленно совершает зверства и террор в Украине, а также пытается вывести из строя информационно-телекоммуникационную инфраструктуру для лишения населения возможности находиться в украинском информационном поле. В районах, где активно происходят боевые действия, россия пытается отключить мобильную связь и интернет, а также телеканалы и радио с вероятной дальнейшей организацией функционирования российских СМИ Силы обороны Украины дают достойный отпор и сдерживают оккупантов по всем направлениям, а операторы и провайдеры работают стабильно и продолжают предоставлять услуги электронных коммуникаций. операторов", - говорится в сообщении.



Комитет по вопросам цифровой трансформации предлагает способствовать разгрузке мобильных сетей следующими методами:

Всегда по возможности подключаться к Wi-Fi сети или пользоваться фиксированным Интернетом. Выключение функции автоматической загрузки файлов и медиа в мессенджерах на телефонах. Это можно сделать в настройках телефона и мессенджера. Смотреть видео в пониженном качестве. Ограничить детям онлайн-игры или предложить поиграть в игры, которые уже установлены на девайсе. Также необходимо снизить время видеоконференций до минимума. Не ставить на загрузку большие файлы (фильмы, игры и т.д.).