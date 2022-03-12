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Война с Россией: хроника
Главная война с Россией Комитет по цифровой трансформации призывает украинцев не перегружать мобильные сети, чтобы всегда оставаться на связи

Комитет по цифровой трансформации призывает украинцев не перегружать мобильные сети, чтобы всегда оставаться на связи

12 мартa, 2022 суббота
18:33
война с Россией

Комитет по вопросам цифровой трансформации обратился к украинцам с просьбой содействовать разгрузке мобильных сетей

Об этом сообщает сайт Верховной Рады Украины.

"Враг целенаправленно совершает зверства и террор в Украине, а также пытается вывести из строя информационно-телекоммуникационную инфраструктуру для лишения населения возможности находиться в украинском информационном поле. В районах, где активно происходят боевые действия, россия пытается отключить мобильную связь и интернет, а также телеканалы и радио с вероятной дальнейшей организацией функционирования российских СМИ Силы обороны Украины дают достойный отпор и сдерживают оккупантов по всем направлениям, а операторы и провайдеры работают стабильно и продолжают предоставлять услуги электронных коммуникаций. операторов", - говорится в сообщении.

Комитет по вопросам цифровой трансформации предлагает способствовать разгрузке мобильных сетей следующими методами:

  1. Всегда по возможности подключаться к Wi-Fi сети или пользоваться фиксированным Интернетом.
  2. Выключение функции автоматической загрузки файлов и медиа в мессенджерах на телефонах. Это можно сделать в настройках телефона и мессенджера.
  3. Смотреть видео в пониженном качестве.
  4. Ограничить детям онлайн-игры или предложить поиграть в игры, которые уже установлены на девайсе. Также необходимо снизить время видеоконференций до минимума.
  5. Не ставить на загрузку большие файлы (фильмы, игры и т.д.).
  • 7 марта украинские мобильные операторы запустили услугу национального роуминга.
  • Украинские операторы отключили связь оккупантами, заблокировав доступ к своим сетям по телефонам с российскими номерами.
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