Комитет по цифровой трансформации призывает украинцев не перегружать мобильные сети, чтобы всегда оставаться на связи
Комитет по вопросам цифровой трансформации обратился к украинцам с просьбой содействовать разгрузке мобильных сетей
Об этом сообщает сайт Верховной Рады Украины.
"Враг целенаправленно совершает зверства и террор в Украине, а также пытается вывести из строя информационно-телекоммуникационную инфраструктуру для лишения населения возможности находиться в украинском информационном поле. В районах, где активно происходят боевые действия, россия пытается отключить мобильную связь и интернет, а также телеканалы и радио с вероятной дальнейшей организацией функционирования российских СМИ Силы обороны Украины дают достойный отпор и сдерживают оккупантов по всем направлениям, а операторы и провайдеры работают стабильно и продолжают предоставлять услуги электронных коммуникаций. операторов", - говорится в сообщении.
Комитет по вопросам цифровой трансформации предлагает способствовать разгрузке мобильных сетей следующими методами:
- Всегда по возможности подключаться к Wi-Fi сети или пользоваться фиксированным Интернетом.
- Выключение функции автоматической загрузки файлов и медиа в мессенджерах на телефонах. Это можно сделать в настройках телефона и мессенджера.
- Смотреть видео в пониженном качестве.
- Ограничить детям онлайн-игры или предложить поиграть в игры, которые уже установлены на девайсе. Также необходимо снизить время видеоконференций до минимума.
- Не ставить на загрузку большие файлы (фильмы, игры и т.д.).
- 7 марта украинские мобильные операторы запустили услугу национального роуминга.
- Украинские операторы отключили связь оккупантами, заблокировав доступ к своим сетям по телефонам с российскими номерами.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
29.24
Покупка 29.24Продажа 31.07
-
EUR
Покупка 32.25Продажа 34.33
- Актуальное
- Важное