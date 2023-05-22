Об этом она заявила в эфире телеканала "Еспресо".

"То, что начинается подготовка наших пилотов - это означает, что решение о предоставлении истребителей F-16 уже принято. Безусловно, это займет месяцы подготовка пилотов, а пока формируется авиационная коалиция. Она включает в себя те страны, которые действительно имеют эти самолеты", - рассказала Иванна Климпуш-Цинцадзе.

Глава Комитета подчеркнула, что положительным результатом является то, что США не будут отрицать передачу современных истребителей F-16 украинской армии.

"Мы их (самолеты F-16 - ред.) сможем получить от тех, кто их имеет в наиболее готовом состоянии для передачи. Это решение, о подготовке наших пилотов, подобно решению принятого в начале 2023 года в Рамштайне, относительно создания танковой коалиции ", - сравнила глава Комитета по вопросам интеграции Украины в ЕС.

Климпуш-Цинцадзе добавила, что не столь важно, кто начнет передачу истребителей: "Это уже детали, кто именно передаст эти самолеты. Я убеждена, что Соединенные Штаты также будут среди тех стран, которые будут передавать самолеты F-16 для наших нужд".