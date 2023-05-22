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Комитет по интеграции Украины в ЕС убежден, что США отправят ВСУ самолеты F-16

22 мая, 2023 понедельник
17:07
Война с Россией

Председатель Комитета по интеграции Украины в ЕС Иванна Климпуш-Цинцадзе считает, что Соединенные Штаты Америки отправят нашим военным современные истребители F-16

Об этом она заявила в эфире телеканала "Еспресо".

"То, что начинается подготовка наших пилотов - это означает, что решение о предоставлении истребителей F-16 уже принято. Безусловно, это займет месяцы подготовка пилотов, а пока формируется авиационная коалиция. Она включает в себя те страны, которые действительно имеют эти самолеты", - рассказала Иванна Климпуш-Цинцадзе.

Глава Комитета подчеркнула, что положительным результатом является то, что США не будут отрицать передачу современных истребителей F-16 украинской армии.

"Мы их (самолеты F-16 - ред.) сможем получить от тех, кто их имеет в наиболее готовом состоянии для передачи. Это решение, о подготовке наших пилотов, подобно решению принятого в начале 2023 года в Рамштайне, относительно создания танковой коалиции ", - сравнила глава Комитета по вопросам интеграции Украины в ЕС.

Климпуш-Цинцадзе добавила, что не столь важно, кто начнет передачу истребителей: "Это уже детали, кто именно передаст эти самолеты. Я убеждена, что Соединенные Штаты также будут среди тех стран, которые будут передавать самолеты F-16 для наших нужд".

  • Президент США Джо Байден одобрил обучение украинцев на F-16. Владимир Зеленский заверил, что Украина не будет использовать эти самолеты, чтобы бить по территории РФ.
  • Украина надеется получить первые современные американские истребители F-16 осенью 2023 года .
  • США поддерживают международное сотрудничество по обучению украинских пилотов на современных истребителях F-16, однако там еще не определились, отправят ли эти самолеты непосредственно США в Украину.
  • Эксрадник государственного секретаря США, бывший директор в Совете нацбезопасности США по Европе и Евразии Мэтью Брайза в интервью ведущему программы "Студия Запад" Антону Борковскому на телеканале "Еспресо" рассказал о перспективах окончания войны с помощью переговоров, а также о военной помощи Украине .
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