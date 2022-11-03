Об этом сообщили в Ceske Noviny.

"Комитет по иностранным делам определяет нынешний российский режим как террористический в соответствии с резолюцией Парламентской ассамблеи Совета Европы", - говорится в резолюции.

Депутаты осудили агрессию России в Украине и, в частности, нападения на мирное население, гражданские объекты и ключевые объекты инфраструктуры.

Они отметили, что основной целью последней волны атак являлись правительственные учреждения и объекты энергетической инфраструктуры на значительной части территории Украины, жертвами которых стали десятки гражданских лиц.

"Обстрелы и размещение военных подразделений на территории Запорожской атомной электростанции являются угрозой для мирного населения не только на территории Украины. Прямые или косвенные угрозы применения ядерного оружия, а также ложные и безосновательные обвинения Украины в планировании использования оружия массового уничтожения являются опасной эскалацией напряженности и угрозой европейским безопасности", - говорится в резолюции.

В резолюции комитет также отмечает, что действия российских войск и других вооруженных формирований, созданных при поддержке российской власти, по мнению евродепутатов, соответствуют признакам военных преступлений и преступлений против человечности и должны быть наказаны.

13 октября ПАСЕ признала российский режим террористическим.

Кроме того, в августе Сейм Латвии признал Россию государством-спонсором терроризма, а в Эстонии ответная резолюция была вынесена на голосование.

Ранее Сенат США призвал Госдеп признать Россию спонсором терроризма за действия в Украине, Грузии, Сирии и Чечне. По данным издания Politico, спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси предупредила госсекретаря Энтони Блинкена , что в случае, если его ведомство не признает Россию спонсором терроризма, это сделает Конгресс.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb