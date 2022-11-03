Комитет по иностранным делам парламента Чехии признал российский режим террористическим
Комитет по иностранным делам Палаты депутатов парламента Чехии принял резолюцию о признании российского режима террористическим
Об этом сообщили в Ceske Noviny.
"Комитет по иностранным делам определяет нынешний российский режим как террористический в соответствии с резолюцией Парламентской ассамблеи Совета Европы", - говорится в резолюции.
Депутаты осудили агрессию России в Украине и, в частности, нападения на мирное население, гражданские объекты и ключевые объекты инфраструктуры.
Они отметили, что основной целью последней волны атак являлись правительственные учреждения и объекты энергетической инфраструктуры на значительной части территории Украины, жертвами которых стали десятки гражданских лиц.
"Обстрелы и размещение военных подразделений на территории Запорожской атомной электростанции являются угрозой для мирного населения не только на территории Украины. Прямые или косвенные угрозы применения ядерного оружия, а также ложные и безосновательные обвинения Украины в планировании использования оружия массового уничтожения являются опасной эскалацией напряженности и угрозой европейским безопасности", - говорится в резолюции.
В резолюции комитет также отмечает, что действия российских войск и других вооруженных формирований, созданных при поддержке российской власти, по мнению евродепутатов, соответствуют признакам военных преступлений и преступлений против человечности и должны быть наказаны.
- 13 октября ПАСЕ признала российский режим террористическим.
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- Ранее Сенат США призвал Госдеп признать Россию спонсором терроризма за действия в Украине, Грузии, Сирии и Чечне. По данным издания Politico, спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси предупредила госсекретаря Энтони Блинкена , что в случае, если его ведомство не признает Россию спонсором терроризма, это сделает Конгресс.
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