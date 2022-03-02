Комитет парламента Канады поддержал отмену виз для беженцев из Украины
Постоянный комитет парламента Канады по вопросам иммиграции поддержал отмену виз для украинских беженцев
Об этом пишет Укринформ .
Большинство членов комитета одобрили отмену виз для беженцев из Украины, однако депутаты Либеральной партии выступили против проекта постановления.
После поддержки профильным комитетом документ направят в сессионный зал, где за него должно проголосовать большинство депутатов.
Обычно решение о визовом режиме принимает правительство, а не парламент, но законодательная ветвь власти может выразить поддержку и подать в исполнительную запрос о рассмотрении определенных вопросов.
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