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Комитет Палаты представителей США требует от разведки отслеживать военные преступления России в Украине

21 июля, 2022 четверг
01:03
Мир Капитолий, Вашингтон (США)

Комитет по разведке Палаты представителей США одобрил закон, требующий от разведывательного сообщества назначения координатора для отслеживания российских военных преступлений в Украине

Об этом пишет CNN.

Издание сообщает, что новый законопроект потребует от разведывательного сообщества представлять отчет каждые 180 дней, документируя любую поддержку Китаем военных усилий России, включая любые попытки помочь России избежать западных санкций. Это также потребует от разведывательного сообщества оценки влияния американских санкций.

"Мир, в котором мы живем сегодня, значительно отличается от того, какой мы знали только год назад. Россия ведет кровавую и неспровоцированную войну против Украины. Злонамеренное глобальное влияние Китая растет. И права человека по всему миру продолжают подвергаться атакам", - сказал глава. комитета Адам Шифф.

Законопроект еще должен получить поддержку Конгресса. Также закон должен подписать президент США Джо Байден. На прошлой неделе Комитет Сената по разведке выдвинул свою версию закона.

В законе также рассматриваются проблемы национальной безопасности США вне войны в Украине. Это потребовало бы назначения координатора, руководившего усилиями разведывательного сообщества по отслеживанию и противодействию разработке и распространению беспилотников иранского производства.

  • 20 июля министр обороны США Ллойд Остин заявил , что Соединенные Штаты передадут Киеву еще четыре артиллерийских системы высокой мобильности (HIMARS) в рамках последнего пакета военной поддержки Украины.

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