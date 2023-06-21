Об этом сообщает Укринформ .

Конгрессмены рассмотрели резолюцию 21 июня, она получила поддержку демократов и республиканцев.

Глава комитета Майкл Маккол из республиканской партии назвал предоставление дальнобойных ракет критически важным для успеха украинского контрнаступления.

"Ракеты ATAСMS критически важны для успеха контрнаступления Украины. ATACMS имеют радиус действия более 300 км, что позволит украинским силам наносить удары по территориям, которые удерживают россияне", - аргументировал Маккол.

Член комитета от демократической партии Грегори Микс убежден, что предоставление ракет приблизит победу Украины.

"В то время как Украина продолжает свое контрнаступление, чтобы освободить собственные территории, США вместе с партнерами и союзниками должны рассмотреть все пути для того, чтобы помочь Украине победить", - сказал Микс.