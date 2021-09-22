Комитет Палаты представителей США поддержал предоставление Украине $ 300 млн военной помощи
Комитет по правилам Палаты представителей США внес поправки в проект оборонного бюджета на 2022 год
Об этом сообщает Голос Америки.
Среди поправок - новые санкции против Северного потока-2, использование титана из Украины, новые антироссийские санкции.
Законопроект также предусматривает предоставление $ 300 млн долларов безопасности помощи Украине предлагает увеличить присутствие войск в Польше, Румынии и странах Балтии.
Также есть поправка, что требует от руководителей Пентагона и Госдепа подать отчет о преимуществах от запуска газопровода для России и о рисках от деятельности "Северного потока-2" для Украины, Европы и НАТО.
Одна из поправок предлагает усилить сотрудничество с титановой промышленностью Украины вместо использования ресурсов из Китая и России. По мнению законодателей, это должно быть стратегическим приоритетом отношений Украины и США.
Комитет по правилам одобрил несколько поправок в отношении России. Одна из них предлагает запретить американским гражданам торговать российскими государственными облигациями на первичном и вторичном рынках.
Другая поправка предусматривают персональные санкции против 35 российских чиновников, бизнесменов и медийных лиц.
В этот список включили премьер-министра России Михаила Мишустина, пресс-секретаря Владимира Путина Дмитрия Пескова, олигархов Романа Абрамовича и Олега Дерипаску, главу "Газпрома" Алексея Миллера и главу "Роснефти" Игоря Сечина, пропагандистов Владимира Соловьева, Константина Эрнста, Маргариту Симонян,
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