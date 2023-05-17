Об этом в twitter написал автор документа конгрессмен Билл Китинг.

"Сегодня мы на шаг ближе к справедливости для Украины. Мой законопроект об официальной поддержке создания Специального трибунала для наказания преступлений агрессии в Украине прошел в Комитете иностранных дел", - говорится в сообщении.

Китинг отметил, что этот специальный трибунал является недостающим звеном для расследования российских военных преступлений и необходимым шагом для привлечения России к ответственности за ее действия. Он также поблагодарил генпрокурора Украины Андрея Костина за сотрудничество.