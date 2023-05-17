Комитет палаты представителей Конгресса США поддержал резолюцию о создании спецтрибунала для РФ
Комитет по иностранным делам палаты представителей Конгресса США проголосовал за резолюцию о создании спецтрибунала для РФ из-за преступления агрессии против Украины
Об этом в twitter написал автор документа конгрессмен Билл Китинг.
"Сегодня мы на шаг ближе к справедливости для Украины. Мой законопроект об официальной поддержке создания Специального трибунала для наказания преступлений агрессии в Украине прошел в Комитете иностранных дел", - говорится в сообщении.
Китинг отметил, что этот специальный трибунал является недостающим звеном для расследования российских военных преступлений и необходимым шагом для привлечения России к ответственности за ее действия. Он также поблагодарил генпрокурора Украины Андрея Костина за сотрудничество.
- Президент Парламентской ассамблеи Совета Европы Тини Кокс заявил , что в решении саммита речь пойдет об элементах мирного плана украинского президента Владимира Зеленского и трибунале РФ.
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