Об этом информирует Украинская Киноакадемия .

"Украинских киноведов, а также критиков, журналистов и блогеров, работающих в направлении кинематографа, приглашают приобщиться к избранию лауреатов ежегодной премии", - говорится в заявлении.

Кинокритики могут подать заявку на членство, указав ссылку на опубликованные материалы своего авторства и добавив рекомендации от двух действительных членов комитета премии.

Прием будет продолжаться до 11 июля включительно.

"Кіноколо" - это ежегодная премия, основанная в 2018 году, чтобы отметить достижения украинского кино и его представителей по итогам года от имени украинских кинокритиков.

Премия вручается за лучшие фильмы полнометражные игровые, документальные, короткометражные игровые, анимационные, а также за открытие года, режиссуру, актерскую игру, сценарий и достижения.

Справочно. Киевская неделя критики - это международный кинофестиваль, созданный для ознакомления украинских зрителей с лучшими новыми фильмами, выбранными профессиональными украинскими кинокритиками. Фестиваль предлагает фильмы, участвовавшие в самых престижных кинофестивалях мира в этом году, а также фильмы, изменившие историю кино или посвященные выдающимся кинотворцам. После каждой картины зрители могут обсудить ее с кинокритиком.