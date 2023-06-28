Комитет Национальной премии "Кіноколо" объявил набор кинокритиков
С сегодняшнего дня 28 июня в Комитет Национальной премии "Кіноколо" объявлен набор кинокритиков
Об этом информирует Украинская Киноакадемия .
"Украинских киноведов, а также критиков, журналистов и блогеров, работающих в направлении кинематографа, приглашают приобщиться к избранию лауреатов ежегодной премии", - говорится в заявлении.
Кинокритики могут подать заявку на членство, указав ссылку на опубликованные материалы своего авторства и добавив рекомендации от двух действительных членов комитета премии.
Прием будет продолжаться до 11 июля включительно.
"Кіноколо" - это ежегодная премия, основанная в 2018 году, чтобы отметить достижения украинского кино и его представителей по итогам года от имени украинских кинокритиков.
Премия вручается за лучшие фильмы полнометражные игровые, документальные, короткометражные игровые, анимационные, а также за открытие года, режиссуру, актерскую игру, сценарий и достижения.
Справочно. Киевская неделя критики - это международный кинофестиваль, созданный для ознакомления украинских зрителей с лучшими новыми фильмами, выбранными профессиональными украинскими кинокритиками. Фестиваль предлагает фильмы, участвовавшие в самых престижных кинофестивалях мира в этом году, а также фильмы, изменившие историю кино или посвященные выдающимся кинотворцам. После каждой картины зрители могут обсудить ее с кинокритиком.
- 28 июня Минкульт объявил прием заявок на членство в наблюдательном совете Украинского института книги.
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