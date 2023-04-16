Комитет нацбезопасности Казахстана расследует 10 уголовных дел по участию казахстанцев в войне в Украине
Комитет нацбезопасности Казахстана расследует 10 уголовных дел об участии казахстанцев в войне в Украине, участникам грозит от 5 до 9 лет заключения
Об этом пишет КазТАГ.
"КНБ расследует десять уголовных дел по фактам участия граждан Казахстана в военных действиях на территории Украины", – говорится в сообщении.
Информация о фигурантах уголовного дела и их действиях пока неизвестна, данные досудебного следствия по закону не подлежат разглашению. Также неизвестно, на чьей стороне воюют обвиняемые.
По статье 172 УК РК за участие в иностранных вооруженных конфликтах предусмотрена уголовная ответственность в виде лишения свободы сроком от 5 до 9 лет.
- Казахстан поддержал мирный план Китая относительно политического урегулирования войны в Украине.
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