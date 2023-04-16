Об этом пишет КазТАГ.

"КНБ расследует десять уголовных дел по фактам участия граждан Казахстана в военных действиях на территории Украины", – говорится в сообщении.

Информация о фигурантах уголовного дела и их действиях пока неизвестна, данные досудебного следствия по закону не подлежат разглашению. Также неизвестно, на чьей стороне воюют обвиняемые.

По статье 172 УК РК за участие в иностранных вооруженных конфликтах предусмотрена уголовная ответственность в виде лишения свободы сроком от 5 до 9 лет.