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Комитет Конгресса США одобрил законопроект о санкциях против россиян из списка, предоставленного соратниками Навального

22 сентября, 2021 среда
21:37
Мир Санкции против России

Комитет по регламенту Палаты представителей США одобрил законопроект с рекомендациями о введении санкций в отношении 35 человек из списка, который предоставили соратники российского оппозиционного политика Алексея Навального

Об этом сообщил конгрессмен, член Хельсинской комиссии Пол Массаро в Twitter.

Так, в списке, который в феврале 2021 года соратники Навального Леонид Волков и Иван Жданов передали США и ЕС, есть имена бизнесменов Романа Абрамовича, Алишера Усманова, Олега Дерипаски, главы "Роснефти" Игоря Сечина, главы "Газпрома" Алексея Миллера, руководителя Следственного комитета Александра Бастрыкина, директора ФСБ Александра Бортникова, медиаменеджера и гендиректора "Первого канала" Константина Эрнста, главного редактора RT Маргариты Симоньян, председателя правления ВТБ Андрея Костина, директора Росгвардии Виктора Золотова и других чиновников, бизнесменов и людей из близкого окружения президента России Владимира Путина.

Массаро отметил, что если законопроект, внесенный представителями обеих партий, будет одобрен Конгрессом, то предложенный список санкций должна оценить администрация президента Джо Байдена. Введение санкций остается на усмотрение Белого дома, и на это администрации дается полгода.

Законопроект о введении санкций в соответствии с "Глобальным актом Магнитского" внесли в Палату представителей конгрессмены: демократ Том Малиновски и республиканец Джон Кертис.
 

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Россия
санкции
Конгресс США
США
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