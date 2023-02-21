Комитет итальянского парламента признал Голодомор геноцидом украинского народа
Комитет по иностранным делам парламента Италии проголосовал за признание Голодомора геноцидом украинского народа. Впереди – голосование соответствующей резолюции в парламенте
Об этом сказал Владимир Зеленский во время совместной пресс-конференции с главой совета министров Италии Джорджей Мелони.
"Госпожа премьер-министр сообщила мне, что комитет по иностранным делам парламента Италии вчера проголосовал за это важное решение. И мы ожидаем, что в ближайшее время соответствующая резолюция будет поддержана парламентом Италии", – отметил президент Украины.
Джорджа Мэлони также отметила важность рассмотрения в парламенте Италии решения о признании Голодомора геноцидом украинского народа.
- Во вторник, 21 февраля, премьер-министр Италии Джорджа Мелони прибыла с визитом в Украину . Во время совместной пресс-конференции Мелони объявила , что Италия предоставит Украине шестой пакет военной помощи, который будет концентрироваться на противовоздушной обороне. Помимо обещанных ранее ЗРК SAMP-T, он будет включать в себя системы ПВО Skyguard Aspide
- 15 декабря 2022 года Европарламент признал Голодомор геноцидом украинского народа
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