Комитет итальянского парламента признал Голодомор геноцидом украинского народа

Об этом сказал Владимир Зеленский во время совместной пресс-конференции с главой совета министров Италии Джорджей Мелони.

"Госпожа премьер-министр сообщила мне, что комитет по иностранным делам парламента Италии вчера проголосовал за это важное решение. И мы ожидаем, что в ближайшее время соответствующая резолюция будет поддержана парламентом Италии", – отметил президент Украины.

Джорджа Мэлони также отметила важность рассмотрения в парламенте Италии решения о признании Голодомора геноцидом украинского народа.