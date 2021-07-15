Комитет Европарламента предлагает не признавать выборы в РФ в случае нарушения международного права
Комитет Европарламента по вопросам иностранных дел предлагает не признавать легитимность Госдумы РФ, если на выборах осенью 2021 года будут зафиксированы нарушения
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Европарламента.
Депутаты ЕП прописывают, что парламент проводит различие между народом и режимом Путина.
Последний стал "застойной авторитарной клептократией во главе с пожизненным президентом в окружении олигархов".
В документе говорится, что ЕС должен усилить союз с США и другими союзниками, чтобы уравновесить усилия России и Китая по ослаблению демократии. Этот союз должен предусматривать санкции.
Депутаты отмечают, что ЕС должен быть готов отказаться от признания Госдумы, если выборы 2021 года будут признаны проведенными с нарушением демократических принципов и международного права.
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