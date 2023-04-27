Об этом сообщили на сайте Европарламента.

За соответствующее решение проголосовали 27 евродепутатов, 1 был против, еще 7 воздержались.

"Члены Комитета по международной торговле одобрили предложение возобновить приостановку импортных пошлин, антидемпинговых пошлин и гарантий на украинский экспорт в Европейский Союз еще на год на фоне захватнической войны России, препятствующей возможности Украины торговать с остальным миром", – говорится в сообщении.

Приостановка тарифов касается фруктов и овощей, на которые распространяется система входных цен, а также сельскохозяйственной продукции и продуктов переработки, на которые распространяется действие тарифных квот. Согласно Соглашению об ассоциации между Украиной и ЕС с 1 января 2023 года промышленная продукция подпадает под нулевую пошлину, поэтому она не включена в новое предложение.

"Я решительно поддерживаю восстановление мер либерализации торговли, которые помогают обеспечить непрерывность и стабильность торговли в Украине в условиях жестокой войны, вызванной Россией. Эти меры являются ключевыми для усиления устойчивости Украины в настоящем и с учетом будущего, поскольку мы работаем над постепенной интеграцией Украины во внутренний рынок ЕС. Наша солидарность с Украиной является последовательной, прозрачной и непоколебимой, которая была еще больше подкреплена статусом кандидата Украины в ЕС. Будущее Украины – в Европейском Союзе", – сказала постоянная докладчица от Украины Сандра Калниете, подготовившая проект решения.

Как отметил корреспондент Радио "Свобода" Рикард Йозвяк, послы ЕС могут поддержать это решение уже завтра, 28 апреля.

Следовательно, за проект доклада должны проголосовать евродепутаты во время пленарной сессии 8-11 мая. Решение вступит в силу на следующий день после его публикации в Официальном журнале ЕС.

По данным Комиссии ЕС, Евросоюз является самым крупным торговым партнером Украины, на долю которого приходилось 39,5% ее торговли в 2021 году. Украина является 15-м крупнейшим торговым партнером ЕС, на нее приходится около 1,2% общей торговли ЕС.