Комиссию Минкульта снова не пустили в Киево-Печерскую Лавру

Об этом сообщает корреспондентка Еспресо Валерия Пашко.

Как и 30 марта представители комиссии Минкульта по приемке-передаче госимущества пришли в 111 корпус Киево-Печерской Лавры, однако священнослужители УПЦ МП не пустили их в здание.

Комиссия приняла решение о завершении своей работы и ушла с территории.

Представители Украинской православной церкви, аффилированной с московским патриархатом, до сих пор не покинули святыню.

Напомним, ранее сегодня главы УПЦ МП призвали не поддаваться на провокации "подготовленных лиц из радикалов".