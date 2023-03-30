УПЦ (МП) не покинула Лавру, а митрополит Павел говорит, что его вызвала СБУ

Об этом сообщает корреспондентка Еспресо Валерия Пашко.

Митрополит Павел Мерседес (Лебедь) рассказал, что представители УПЦ (МП) не покинут территорию заповедника до решения суда, также Павел утверждает, что вчера его вызвали в СБУ.

Павел Мерседес среди прочего заявил в интервью журналистам, что украинские власти лгут относительно мирного выселения УПЦ (МП) из Киево-Печерской лавры. В частности, он отметил, что у представителей московского патриархата нет нарушений.

"Они сегодня в 10 утра нас должны выселять, хотя я просил их дать нам на это полтора месяца. Не дали... Они не имеют права. Кто такая РНБО? Сегодня она есть, завтра ее нет", - сказал он.



В частности, на вопрос журналиста о присутствии комиссии Министерства культуры в Лавре митрополит Павел подчеркнул, что верующие не будут пускать ее, "пока не будет решения суда".

30 марта в Киево-Печерскую лавру должна была прибыть комиссия Министерства культуры Украины и проверить два здания, однако верующие препятствовали работе специалистов на территории заповедника.