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Комиссия заповедника "Киево-Печерская лавра" осмотрела два корпуса из трех, блокированных сторонниками УПЦ МП

15 августа, 2023 вторник
12:16
Общество

Комиссия заповедника "Киево-Печерская лавра" во вторник, 15 августа, вместе с правоохранителями осмотрела два из трех заблокированных сторонниками УПЦ МП корпусов монастыря

Об этом информирует пресс-служба Национального заповедника "Киево-Печерская лавра".

По словам исполняющего обязанности гендиректора заповедника Максима Остапенко, комиссия вместе с правоохранителями зашла в гостиничные корпуса 57 и 58. В помещениях находились 11 и около 15 человек соответственно.

"Осмотрели их (корпуса, – ред.) состояние, полиция провела анализ тех людей, которые там находятся и отказываются выполнять требование заповедника выйти из объектов государственного имущества. Эти объекты полиция возьмет под охрану. Далее правовые действия будем отрабатывать с полицией ", – отметил Остапенко.

"Были заблокированы три корпуса, два корпуса сегодня осмотрели, полиция выяснила личности тех людей, которые были внутри. Комиссия продолжит свою работу в соответствии с планом", - добавил Остапенко.

Ситуация в Киево-Печерской Лавре

10 марта стало известно, что Киево-Печерская лавра разрывает договор об аренде зданий с УПЦ МП и требует освободить помещение. 29 марта УПЦ МП должна была покинуть Киево-Печерскую лавру. На территории заповедника собрались верующие, состоялась литургия, а также представители патриархата подали иск в суд из-за расторжения договора об аренде заповедника.

В Минкульте утверждали, что пока Хозяйственный суд не примет решение об обеспечении ходатайства УПЦ МП, ее представители не имеют правовых оснований находиться на территории Лавры.

На следующий день стало известно, что комиссии Минкульта, которая должна была проверить два здания Лавры, препятствуют верующие: представители УПЦ МП не покинули заповедник, а митрополита Павла вызвали в СБУ. Также УПЦ МП все же провела в Киево-Печерской лавре службу. Также митрополит московской церкви Павел Лебидь пытался выбить микрофон у корреспондентки Еспресо. Полиция открыла производство по факту препятствования деятельности журналистов возле Лавры.

В тот же день Хозяйственный суд Киева отказал в обеспечении иска УПЦ МП к заповеднику "Киево-Печерская лавра" о незаконности одностороннего расторжения договора. Также в этот день правительство признало утратившим силу распоряжение 2013 года о передаче в безвозмездное пользование монастыря УПЦ МП зданий и сооружений Киево-Печерской лавры.

На следующий день прихожане и представители УПЦ МП во второй раз не пустили в Киево-Печерскую лавру комиссию Министерства культуры. Также в УПЦ МП заявили, что нет юридических оснований считать недействительным соглашение о пользовании.

Позже митрополит московской церкви Павел Лебидь получил подозрение. После этого в расположенной неподалеку от Киева резиденции митрополита начался обыск. А Шевченковский районный суд Киева по итогам проведения закрытого заседания по делу митрополита церкви Московского патриархата Павла (Петра Лебидя) вынес решение о его домашнем аресте в круглосуточном режиме.

29 мая митрополиту Украинской православной церкви Московского патриархата, экс-наместнику Киево-Печерской лавры Павлу до 1 июля продлили домашний арест. Позже арест продлили еще на 2 месяца.

12 июня в Минкульте сообщили, что УПЦ МП не освободила 79 объектов Киево-Печерской лавры в течение предоставленных им трех дней – теперь их заставит это сделать суд. 1 июля Минкульт принял решение об ограничении доступа монахов УПЦ МП в помещения Лавры, а также опечатание тех корпусов, где нет монахов.

Уже 4 июля комиссия Минкульта прибыла проверить и опечатать освобожденные корпуса Нижней лавры, а представители и прихожане УПЦ МП пытались сорвать ее работу. 5 июля в Лавре были введены ограничения на вход. 9 июля полиция разрешила проход верующих УПЦ (МП) только по паспортам.

4 июля Белорусская православная церковь заявила, что готова принять монахов УПЦ МП из Киево-Печерской лавры "в случае их насильственного выселения".

13 июля СБУ разоблачила новые факты противоправной деятельности настоятеля Киево-Печерской лавры митрополита Павла Лебидя. А уже 14 июля суд изменил меру пресечения митрополиту УПЦ МП на содержание под стражей.

Впоследствии, 28 июля, в Киевский окружной административный суд в интересах Свято-Успенской Киево-Печерской лавры УПЦ подано исковое заявление по экспертизе Государственной службы Украины по этнополитике и свободе совести Устава об управлении УПЦ на наличие церковно-канонической связи с Московским патриархатом.

9 августа 2023 г. Хозяйственный суд г. Киева признал законным решение Заповедника о расторжении договора с УПЦ МП.

В СБУ сообщили, что вид меры пресечения – залог за митрополита УПЦ Московского патриархата Павла Лебидя не повлияет на справедливое рассмотрение дела.

С 11 августа временно прекратили доступ к нижней части Киево-Печерской лавры из-за системного препятствования работе Заповедника по доступу к помещениям. В тот же день прихожане забаррикадировались в нескольких корпусах заповедника "Киево-Печерская лавра". Они игнорируют просьбу комиссии предоставить доступ к зданиям.

По состоянию на 13 августа заповеднику "Киево-Печерская лавра" удалось вернуть 11 построек на территории Нижней лавры. Еще около 30 помещений остаются в пользовании Московского патриархата.

Украина
УПЦ МП
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