Об этом он написал на странице в фейсбуке.

"Скандальное решение Национальной комиссии по стандартам государственного языка по переименованию населенных пунктов должно быть отменено. Если коротко – комиссия вышла за пределы своих полномочий, поскольку вопрос запрета пропаганды российской имперской политики в Украине и деколонизации топонимии по закону возложены на другие органы", - подчеркнул он.

Министр пояснил, что функциями комиссии является формирование и обнародование перечня населенных пунктов, названия которых требуют обязательного согласования со стандартами государственного языка и рекомендациями по согласованию названий таких сел, поселков, городов со стандартами государственного языка.

"Выглядит, что члены комиссии подошли к разработке рекомендаций очень формально. Есть в названии корень "красн" или "черв"? Ок, переименовать. А есть ли там действительно историческая связь с коммунистами, никто не изучал (а это, собственно, и не задача этой комиссии). Поэтому сейчас это решение должно быть отменено и наработано новое – компетентными и уполномоченными органами", - добавил Лесной.

Предложение переименовать Запорожье

22 июня Национальная комиссия по стандартам государственного языка, центральный орган исполнительной власти, рекомендовал рассмотреть переименование города Запорожья. Там отметили, что название может не соответствовать стандартам.

После этого уполномоченный по защите государственного языка Тарас Кремень обратился к министру образования и науки Оксену Лисовому с просьбой отменить подобное решение. По его словам, нынешней рекомендацией Нацкомиссия вышла за пределы определенных законом полномочий и ее предложение не содержит четких рекомендаций по переименованию населенных пунктов в большинстве случаев.

На это глава Национальной комиссии по стандартам государственного языка Владимир Мозгунов сказал, что решения комиссии носят рекомендательный характер, чтобы обратить внимание органы местного самоуправления на проблемы. А вопрос о переименовании принялись рассматривать после обращения от жителей Запорожья.

Относительно рекомендаций относительно города Запорожья, член Нацкомиссии по стандартам государственного языка Ольга Новикова заявила, что сегодня в научных кругах существуют разные толкования таких названий, как "Запоріжжя" и "Запорожжя": "Позиция комиссии заключается в том, что и то и то название мы считаем правильной, они соответствуют нормам украинского литературного языка".