Комиссия Украина-НАТО соберется на срочное заседание по признанию Россией "Л/ДНР"
Во вторник, 22 февраля, созывается чрезвычайное заседание Комиссии НАТО-Украина на уровне послов из-за незаконных действий России
Об этом говорится на странице миссии Украины при НАТО в Facebook.
"По запросу Украины сегодня созывается чрезвычайное заседание Комиссии НАТО-Украина на уровне послов из-за незаконных действий России", - отмечается в сообщении.
Комиссия намерена обсудить, что может сделать НАТО для дальнейшей поддержки Украины.
- Напомним, что Госдума России единогласно приняла решение о ратификации соглашений о "дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи" с "ДНР" и "ЛНР", которые вступают в силу со вторника.
- 22 февраля президент Украины Владимир Зеленский заявил , что в случае широкой эскалации со стороны России в стране введут военное положение, однако выразил надежду, что этого не произойдет.
- Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал неприемлемым решение Владимира Путина признать "независимость" террористических группировок "ДНР" и "ЛНР".
- Президент Владимир Зеленский заявил , что Украина будет работать над вопросом разрыва дипломатических отношений с РФ.
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