Комиссия Украина-НАТО соберется на срочное заседание по признанию Россией "Л/ДНР"

Об этом говорится на странице миссии Украины при НАТО в Facebook.



"По запросу Украины сегодня созывается чрезвычайное заседание Комиссии НАТО-Украина на уровне послов из-за незаконных действий России", - отмечается в сообщении.



Комиссия намерена обсудить, что может сделать НАТО для дальнейшей поддержки Украины.

Напомним, что Госдума России единогласно приняла решение о ратификации соглашений о "дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи" с "ДНР" и "ЛНР", которые вступают в силу со вторника.

22 февраля президент Украины Владимир Зеленский заявил , что в случае широкой эскалации со стороны России в стране введут военное положение, однако выразил надежду, что этого не произойдет.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал неприемлемым решение Владимира Путина признать "независимость" террористических группировок "ДНР" и "ЛНР".

Президент Владимир Зеленский заявил , что Украина будет работать над вопросом разрыва дипломатических отношений с РФ.