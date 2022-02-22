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Комиссия Украина-НАТО соберется на срочное заседание по признанию Россией "Л/ДНР"

22 февраля, 2022 вторник
16:15
Мир

Во вторник, 22 февраля, созывается чрезвычайное заседание Комиссии НАТО-Украина на уровне послов из-за незаконных действий России

Об этом говорится на странице миссии Украины при НАТО в Facebook.

"По запросу Украины сегодня созывается чрезвычайное заседание Комиссии НАТО-Украина на уровне послов из-за незаконных действий России", - отмечается в сообщении.

Комиссия намерена обсудить, что может сделать НАТО для дальнейшей поддержки Украины.

  • Напомним, что Госдума России единогласно приняла решение о ратификации соглашений о "дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи" с "ДНР" и "ЛНР", которые вступают в силу со вторника.
  • 22 февраля президент Украины Владимир Зеленский заявил , что в случае широкой эскалации со стороны России в стране введут военное положение, однако выразил надежду, что этого не произойдет.
  • Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал неприемлемым решение Владимира Путина признать "независимость" террористических группировок "ДНР" и "ЛНР".
  • Президент Владимир Зеленский заявил , что Украина будет работать над вопросом разрыва дипломатических отношений с РФ.

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